Стоматолог назвав 5 речей, які пришвидшують виникнення карієсу

Карієс зубів є найпоширенішим захворюванням у всьому світі. Такий стан негативно впливає на здоров'я, а викликати його можуть неочікувані повсякденні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Від чого з'являється карієс

Головна причина - бактерії. Вони виробляють кислоти, які вимивають фтор та кальцій з тканин зубів.

Крім бактерій та кислот, існують інші причини карієсу.

Сухість у роті

Стоматолог Аугусто Роблес розповів, що слина змиває бактерії, їжу та кислоту, що спричиняють карієс, перш ніж вони можуть пошкодити зуби.

Але якщо не виробляється достатньо слини, то зубний наліт, який містить бактерії, викликає карієс, і їжа, швидше за все, просто залишаться на зубах довше.

Деякі ліки та захворювання можуть викликати сухість у роті. Якщо це так, то слід поговорити зі стоматологом про інші способи підтримувати ротову порожнину здоровою, наприклад про добавки кальцію та фосфату, які захищають зубну емаль.

Продукти харчування

Деякі продукти шкідливі не тільки зубів, а й для здоров'я загалом.

Лікар назвав продукти, які можуть найбільш схильні викликати карієс:

цукор - цукерки та солодкі напої шкідливі для зубів. Це тому, що бактерії, які викликають карієс, активно розмножуються після солодкого

кисла їжа або напої: кислота спричиняє ослаблення емалі, яка захищає зуби, що робить їх більш сприйнятливими до карієсу

липка їжа - такі продукти, як сухофрукти або жувальні цукерки не містять нічого доброго для здоров’я зубів. Вони можуть легко застрягти між зубами, де можуть залишатися, поки бактерії не перетворять їх на кислоти, що руйнують емаль

алкоголь - за словами Роблеса, алкоголь позбавляє роту слинного бар'єра, який нейтралізує кислоту та захищає від карієсу. Крім того, багато алкогольних напоїв і коктейлів містять цукор

Часті перекуси

Щоразу, коли ви їсте вуглеводи, цукор або кислу їжу, то середовище у роті стає кислим. Після їжі слина нейтралізує рот, змиваючи руйнівну кислоту. Цей процес займає близько 25 хвилин.

Коли ви постійно перекушуєте, ви даєте бактеріям ротової порожнини більше "палива" для виробництва кислот, яка атакує ваші зуби та зношує їх.

Генетика

Спадковість може впливати на структуру та міцність зубів, а також - на кількість слини.

Існує низка генів, які впливають на здоров’я ротової порожнини та можуть сприяти підвищенню ризику карієсу. Вироблення корисних звичок гігієни ротової порожнини, таких як чищення зубів, користування зубною ниткою та регулярне відвідування стоматолога може допомогти запобігти карієсу, незалежно від того, які гени вам передалися.

Куріння

Куріння пересушує ротову порожнину та може змінити баланс хороших і поганих мікробів. Тоді погані мікроби, які викликають карієс, починають швидше розмножуватись та завдають шкоди.

До того ж ароматизовані рідини для вейпів іноді містять цукор та створюють ідеальне середовище для бактерій, що викликають карієс, щоб виконувати свою роботу.

Симптоми карієсу

Ознаки карієсу відрізняються залежно від його розміру та розташування.

Коли карієс тільки починається, ви можете взагалі не мати жодних симптомів. Проте коли запальний процес поширюється, то можуть виникнути такі симптоми: