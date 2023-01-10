Що станеться з вашим організмом, якщо ви почнете регулярно висипатись

Нормальний повноцінний сон – основа для здоров'я будь-якої людини. Стандартна норма для дорослої людини – від 7 до 9 годин. Такий сон дозволить вам завести свій "гормональний годинник", який відповідає за самопочуття, працездатність, настрій. У різні часи доби виробляються різні гормони й порушення цього порядку загрожує проблемами зі здоров'ям.

Як вплине на ваш організм регулярний та повноцінний здоровий сон, розповіли у Pixel.

Як правильно спати

Норма сну для дорослої людини – від 7 до 9 годин. У маленьких дітей, у людей похилого віку, а також у людей, які хворіють або відновлюються – тривалість сну має бути трохи більшою.

Експерти рекомендують засинати до півночі, а вранці вставати в один і той же час. Це також важливо для правильної роботи всіх систем.

Що буде з організмом, коли ви почнете висипатись

Поліпшення когнітивних здібностей. Повноцінний та якісний сон впливає на роботу мозку та допомагає навести лад в отриманій інформації. Це покращує пам'ять та підвищує продуктивність. Якщо ви щось вивчали ввечері, а потім лягли спати, то інформація засвоюється набагато краще, ніж якби ви відмовилися від сну.

Ви допоможете своїй психіці. Протягом дня ми накопичуємо різні емоції та звільнитися від них допомагає сон. Часом - викидом їх у сновидіння. І хоча сни – це не реальність, емоції, які їх супроводжують – справжні. І сни допомагають пережити складні періоди, оскільки наші емоції трансформуються у спогади, а ті – у сни. Емоція проживається й організм заспокоюється.

Ви вдосконалите свої навички. Стівен Лаберж у своїй книзі "Вивчення світу усвідомлених сновидінь" наводить приклад хірурга, який практикував свої навички уві сні. І це йому допомогло у реальному житті – він робив більше операцій, ніж будь-який середньостатистичний лікар. У свідомому сні можна поліпшити свої практичні навички, оскільки пережитий досвід переноситься з пам'яті в реальність.

Ви станете сміливішими. Здоровий та міцний сон допомагає подолати свої страхи. Можливо, ви боїтеся висоти й це вам не заважає вистрибнути уві сні з літака. У свідомому сні ви перебуваєте в безпеці, можете сповільнити час, контролювати падіння і м'яко приземлитися. Якщо ми позитивно відреагуємо на найгірший сценарій, то в нашій підсвідомості буде створено нові нейронні зв'язки.