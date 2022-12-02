Що станеться з вашим організмом, якщо ви почнете регулярно їсти бобові: квасоля, горох і не тільки

Бобові вважаються одним з основних продуктів у багатьох країнах світу вже протягом багатьох століть. Батьківщиною вважається Північна Америка, Єгипет і Центральна Азія, звідки вони потрапили до Європи. У давнину бобові за поживністю прирівнювали з хлібом.

Чим корисні бобові й що буде з вашим організмом, якщо ви почнете вживати їх регулярно - читайте в матеріалі нижче.

Користь бобових

Найпопулярнішими видами бобових вважаються квасоля та горох. Проте в Україні останнім часом почали набирати популярності сочевиця, нут, боби та соя.

Поживність всіх бобових дуже висока, вони вважаються відмінним джерелом білка та клітковини, а також вітамінів та мінералів. В одній склянці відвареної сочевиці міститься 18 г білка, 16 г клітковини, 90% добової дози фолієвої кислоти, 37% добової норми заліза, 17% магнію і 16% добової норми калію.

При цьому у бобових дуже низький глікемічний рівень та кількості жиру мінімальна.

Що буде з вашим організмом при регулярному вживанні

Вживання бобових регулярно може принести користь вашому організму, особливо в період холодів та постійних стресів.

Бобові добре підтримають імунну систему організму, допомагають знизити рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Ще вони допомагають відрегулювати артеріальний тиск, знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Фото: Бобові варто вживати від 1 до 3 разів на тиждень (freepik com)

А чи є недоліки у бобових?

Як і в будь-якого іншого продукту, у бобових є свої недоліки. Вони можуть бути частиною здорового та збалансованого харчування, але потрібно уважно підбирати інші продукти їм у компанію.

Річ у тому, що бобові містять сполуки, відомі як антинутрієнти, які заважають засвоєнню організмом деяких поживних речовин – заліза, цинку, кальцію, магнію та фосфору.

Однак із цим недоліком можна боротися - замочувати бобові попередньо на 6-10 годин (на ніч), обмежити прийом бобових до 3 разів на тиждень і ретельно їх готувати - тушкувати, варити.

Якщо ж бобові викликають здуття живота і метеоризм, варто їх замочувати перед приготуванням не менше, ніж на 18 годин у воді з лимоном і трохи довше готувати. Кількість прийомів бобових варто зменшити до 1-2 разів на тиждень. Ще можна зменшити порцію на один прийом - з 200 г до 100 г або 50 г.

У бобових містяться харчові волокна, які організм людини не може повністю перетравити самостійно і цим займаються бактерії кишківника. У процесі перетравлення виділяються гази, які можуть перевантажувати систему травлення і викликати здуття живота.

Протипоказання до бобових

Дуже обережно варто бути з бобовими у консервації – такі баночки містять багато солі. Перед вживанням слід такі бобові добре промити теплою водою.

Небажано поєднувати бобові з такими продуктами:

Хліб

Горіхи

Жирне м'ясо

Картопля (крохмаль заважає засвоєнню білка)

Бобові відмінно підійдуть до інших овочів, каш і засвоюються краще, якщо додати імбир, куркуму або будь-який перець.

Не варто вживати бобові людям із запальними захворюваннями кишечника. У дуже поодиноких випадках бобові можуть викликати алергічну реакцію – найчастіше у тих, у кого є алергія на сою та арахіс. Додавати в раціон потрібно потроху і за перших симптомів варто припинити прийом і звернутися до лікаря.