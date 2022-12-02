Что произойдет с вашим организмом, если вы начнете регулярно есть бобовые: фасоль, горох и не только

Бобовые считаются одним из основных продуктов во многих странах мира уже на протяжении многих столетий. Родиной бобовых считается Северная Америка, Египет и Центральная Азия, откуда они попали в Европу. В древние времена бобовые по питательности приравнивали с хлебом.

Чем полезны бобовые и что будет с вашим организмом, если вы начнете их употреблять регулярно - читайте в материале ниже.

Польза бобовых

Самыми популярными видами бобовых считаются фасоль и горох. Однако в Украине в последнее время начали набирать популярность чечевица, нут, бобы и соя.

Питательность всех бобовых очень высока, они считаются отличным источником белка и клетчатки, а также витаминов и минералов. В одном стакане отварной чечевицы содержится 18 грамм белка, 16 грамм клетчатки, 90% суточной дозы фолиевой кислоты, 37% суточной нормы железа, 17% магния и 16% суточной нормы калия.

При этом бобовых очень низкий гликемический уровень и количества жира минимальное.

Что будет с вашим организмом при регулярном употреблении

Употребление бобовых регулярно может принести пользу вашему организму, особенно в период холодов и постоянных стрессов.

Бобовые отлично поддержат иммунную систему организма, помогают снизить уровень холестерина липопротеидов низкой плотности. Еще они помогают отрегулировать артериальное давление, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Бобовые стоит употреблять от 1 до 3 раз в неделю (freepik com)

А есть ли недостатки у бобовых?

Как и у любого другого продукта, у бобовых есть и свои недостатки. Они могут быть частью здорового и сбалансированного питания, но нужно внимательно подбирать другие продукты им в компанию.

Дело в том, что бобовые содержат соединения, известные как антинутриенты, которые мешают усваивать организму некоторые питательные вещества - железа, цинка, кальция, магния и фосфора.

Однако с этим недостатком можно бороться - замачивать бобовые предварительно на 6-10 часов (на ночь), ограничить прием бобовых до 3 раз в неделю и тщательно их готовить - тушить, варить.

Если же бобовые вызывают вздутие живота и метеоризм, то стоит их замачивать перед приготовлением не менее, чем на 18 часов в воде с лимоном и немного дольше готовить. Количество приемов бобовых стоит снизить до 1-2 раз в неделю. Еще можно уменьшить порцию на один прием - с 200 грамм до 100 грамм или 50 грамм.

В бобовых содержатся пищевые волокна, которые организм человека не может полностью переварить самостоятельно и этим занимаются бактерии кишечника. В процессе переваривания выделяются газы, которые могут перегружать пищеварительную систему и вызывать вздутие живота.

Противопоказания к бобовым

Очень осторожно стоит быть с бобовыми в консервации - такие баночки содержат много соли. Перед употреблением стоит такие бобовые хорошо промыть теплой водой.

Нежелательно сочетать бобовые с такими продуктами:

Хлеб

Орехи

Жирное мясо

Картофель (крахмал мешает усвоению белка)

Бобовые отлично подойдут к другим овощам, кашам и усваиваются лучше, если добавить к ним имбирь, куркуму или любой перец.

Не стоит употреблять бобовые людям с воспалительными заболеваниями кишечника. В очень редких случаях бобовые могут вызывать аллергическую реакцию - чаще всего у тех, у кого есть аллергия на сою и арахис. Добавлять в рацион нужно понемногу и при первых симптомах стоит прекратить прием и обратиться к врачу.