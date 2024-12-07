Що станеться, якщо ви не увімкнете "режим польоту" на телефоні у літаку: уся правда від пілота

Під час польоту у літаку усі пасажири мають перевести свої гаджети у режим "літака" - про це попереджають перед початком рейсу. Але чи це насправді потрібно та що може статися, якщо ви про це забудете?

Чи дійсно виконання цього правила дуже важливе та що може трапитися, якщо ви це не зробите, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення пілота однієї з авіакомпанії, ветерана армії США та TikTok -блогера Perch Point.

За словами пілота, виконання цього правила не таке критичне, як ми думали і якщо ви раптом забули перевести свій телефон в режим польоту, то це не страшно.

"Якщо ви забудете перевести телефон у режим польоту - ні, це не кінець світу, літак не впаде з неба і навіть не зіткнеться з системами на борту", - сказав він у своєму відео.

Але що дійсно може нашкодити роботі пілотів, так це гарнітури у телефонах, що не переведені в безпечний режим польоту. Вони можуть створювати дзижчання.

"Якщо у вас літак з 70, 80, 150 людей на борту, в навіть телефони трьох чи чотирьох людей намагаються встановити з'єднання з радіовежею для вхідного дзвінка, він надсилає радіохвилі. Є потенціал, що ці радіохвилі можуть заважати радіохвилям гарнітури, яку використовують пілоти", - каже працівник авіакомпанії.

Він розповів про нещодавній рейс з Сан-Франциско, де вони вже виштовхнули ворота і "говорили" з пандусами, запустили двигун. А коли вони розвернули літак і почали прямувати до руліжних доріжок, він викликав диспетчерську службу, щоб отримати дозвіл, але почув гучне дзижчання, через яке ледь чув вказівки, які йому давали.

"Це звучало як комар у моєму вусі. Як я вже казав, це точно не кінець світу, але дуже дратує, коли ти намагаєшся виконати інструкції, і здається, що навколо літає зла оса чи щось подібне", - каже пілот.

Саме тому пасажирів просять перевести гаджети у режим польоту ще при посадці у літак - і виконання цього правила значно покращить роботу пілотів.