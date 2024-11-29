Чому над Тибетом літаки не літають? Причина може вас здивувати

Якщо подивитися на траєкторію польоту літаків, що подорожують по всьому світу, то можна помітити кілька дивацтв. Наприклад те, що вони не летять прямими шляхами до місця призначення, або уникають певних територій. Саме така ситуація з Тибетом і на це є важливі причини.

Чому літаки намагаються не літати над Тибетом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL science.

Тибет - це історико-географічний регіон в Центральній Азії й найбільша його частина охоплює Тибетське нагір'я. Середня висота над рівнем моря - 4000 м і саме там знаходиться найвища точка земної кулі - гора Еверест, яка має висоту 8848,43 метра.

У тибетській місцевості дуже багато гір та піднесених плато. І хоча для літаків зовсім не проблема піднятися вище гори, є все ж таки деякі нюанси, через які пілоти намагаються не літати над територією Тибету.

Одна з проблем польотів над Тибетом є те, що гірські хребти мають велику турбулентність.

"У найпростішому розумінні турбулентність - це хвилювання в повітрі, яке мало чим відрізняється від руху хвиль і морських течій. Якщо на шляху набігаючої хвилі немає перешкод, вона добре "потече". Але, якщо вдариться морська стіна, то скажімо, вона розіб'ється, і ви зможете побачити зрив хвилі", - пояснює керівник космічної та аерокосмічної інженерії Університету Центрального Ланкаширу Даррен Анселл.

Він додав, що турбулентність для літака в гірській місцевості дуже небезпечна.

"Коли повітря протікає над штучними спорудами та природною місцевістю, як-от гори, повітряний потік порушується, і повітря над ним і навколо нього стає турбулентним. Отже, якщо ви злітаєте або приземляєтеся в аеропорту поблизу гірського хребта або на дуже горбистій місцевості, швидше за все, відчуєте таку турбулентність під час та незабаром після зльоту", - розповів експерт.

Під час турбулентності літак слідує напрямку турбулентного повітря - вгору, вниз або з боку в бік. Це часто спричиняє швидке падіння висоти. Турбулентність буває легка, помірна, сильна та екстремальна. І при екстремальній є великий ризик виникнення авіакатастрофи.

Простір над Тибетом не закритий і літати там не заборонено, хоч гірські хребти можуть спричинити дуже непрості польоти. Але є й ще одна проблема - безпека.

Літаки літають набагато вище, ніж середня висота 5000 метрів. Але якщо у кабіні скинеться тиск (таке буває, хоч і вкрай рідко), то пілотам може знадобитися знизитися до 3000 метрів, де повітря придатне для дихання.

На більшості територій це не є великою проблемою, але над Тибетом такий спуск може дуже легко спровокувати зіткнення з гірським масивом.

Саме це є причинами того, а ще відсутність зон, де можна було здійснити аварійну посадку, літаки уникають польотів над Тибетом.

До речі, на початку 2000-х років на Тибеті була побудована нова ділянка залізниці Голмуд-Лхаса і частина шляху пролягає на висоті більш ніж 4000 метрів над рівнем моря. Навіть є станція, яка знаходиться на висоті 5000 метрів.

В пасажирських вагонах на цій залізниці подають кисень - через систему кондиціонування, так і індивідуально - до кожного пасажирського місця. Це необхідно для того, щоб подолати шлях на високогірних ділянках.