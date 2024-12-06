Побачити цей літак у небі боїться багато людей, бо він може бути сигналом катастрофи

У світі існує декілька літаків, які можуть бути передвісниками катастрофи. Це потужні повітряні командні пункти, які існують всього у двох країнах світу. Виліт такого літака стає передвісником катастрофи, яка насувається на жителів Землі.

Що це за літаки, як їх називають та чому вони стають передвісниками катастрофи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Літаки, які повідомляють про катастрофу мають назву літак "Судного дня". Зараз як мінімум 4 таких літаки є у США, ще один - у Росії.

Це борти, які оснащені новітніми технологіями зв'язку і можуть координувати дії армії, відстежувати загрози в режимі реального часу. Їх призначення - функціонування в разі ядерної кризи або глобальної катастрофи. Усі системи на борту захищені від впливу теплового та ядерного випромінювання, а також від ракетних атак.

У США це модифіковані Boeing 747-200, E-4B Nightwatch - вони спеціально розроблені для перевезення та захисту вищого керівництва країни, у тому числі президента і найвищими військовими чиновниками.

Він був розроблений спеціально у 1970-х роках і було створено чотири таких борти. Вперше такий літак у небо злетів у 1973 році. Він має три палуби, стрілоподібні крила й один кіль. Одночасно на борту може знаходитися до 100 людей.

Літак може знаходитися у повітрі до 7 днів завдяки можливості дозаправки прямо у польоті. Саме тому він може діяти як мобільний штаб у разі повного знищення наземної інфраструктури.

Зараз ці літаки знаходяться на авіабазі в штаті Небраска, де знаходиться Стратегічне командування США. Обов'язкова умова - літаки мають бути завжди у повній готовності.

Один з них постійно в стані бойової готовності, з працюючими двигунами та екіпажем на борту. Це необхідно, щоб літак був готовий злетіти за лічені хвилини.

Звісно, експлуатація та утримання цих літаків дуже дороге - близько 160 000 доларів на годину. Відповідно, ці борти - найдорожчі літаки у ВПС США.

Щоб літаки не простоювали, їх інколи використовують для перевезення офіційних осіб на міжнародні зустрічі та заходи.

Багато людей бояться побачити в небі один з таких літаків, однак вони не завжди є передвісниками катастрофи.