Что произойдет, если вы не включите "режим полета" на телефоне в самолете: вся правда от пилота

Во время полета в самолете все пассажиры должны перевести свои гаджеты в режим "самолета" - об этом предупреждают перед началом рейса. Но действительно ли это нужно и что может произойти, если вы об этом забудете?

Действительно ли выполнение этого правила очень важно и что может случиться, если вы этого не сделаете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение пилота одной из авиакомпаний, ветерана армии США и TikTok -блогера Perch Point.

По словам пилота, выполнение этого правила не так критично, как мы думали и если вы вдруг забыли перевести свой телефон в режим полета, то это не страшно.

"Если вы забудете перевести телефон в режим полета - нет, это не конец света, самолет не упадет с неба и даже не столкнется с системами на борту", - сказал он в своем видео.

Но, что действительно может навредить работе пилотов, так это гарнитуры в телефонах, которые не переведены в безопасный режим полета. Они могут создавать жужжание.

"Если у вас самолет с 70, 80, 150 человек на борту, даже телефоны трех или четырех человек пытаются установить соединение с радиобашней для входящего звонка, он посылает радиоволны. Есть потенциал, что эти радиоволны могут мешать радиоволнам гарнитуры, которую используют пилоты", - говорит сотрудник авиакомпании.

Он рассказал о недавнем рейсе из Сан-Франциско, где они уже вытолкнули ворота и "говорили" с пандусами, запустили двигатель. А когда они развернули самолет и начали направляться к рулежным дорожкам, он вызвал диспетчерскую службу, чтобы получить разрешение, но услышал громкое жужжание, из-за которого едва слышал указания, которые ему давали.

"Это звучало как комар в моем ухе. Как я уже говорил, это точно не конец света, но очень раздражает, когда ты пытаешься выполнить инструкции, и кажется, что вокруг летает злая оса или что-то подобное", - говорит пилот.

Именно поэтому пассажиров просят перевести гаджеты в режим полета еще при посадке в самолет - и выполнение этого правила значительно улучшит работу пилотов.