Ось що станеться, якщо помити двигун авто: це мають знати всі водії

Багато автомобілістів періодично миють не тільки кузов автомобіля, але підкапотний простір. Дана процедура пов'язана з певним ризиком, тому перш ніж таке робити, необхідно знати, що може статись з автомобілем.
Чи варто мити двигун автомобіля та які існують ризики - читайте нижче.
Чистота двигуна - це дуже важливе процес. Необхідно робити це для скорочення ризику різноманітних поломок, пов'язаних з пилом і брудом.
Також на вимитому моторі завжди будуть краще помітні всілякі патьоки робочих рідин. Мити двигун слід 1-2 рази в рік. Зробити це можна як своїми силами, так і звернувшись за допомогою до фахівців.
Основні переваги миття підкапотного простору:
Зокрема, мийка підкапотного простору має не тільки позитивний ефект, але й негативний. Що погане може статись:
Варто відзначити, що виробники автомобілів дозволяють мити двигун у виняткових випадках. Кожен автомобіліст повинен сам для себе визначити ступінь необхідності.
Найкраще мити автомобіль весною або осінню. Найгіршим варіантом буде спроба помити двигун взимку.
Важливо, що в несприятливих умовах неправильно вимитий двигун може зазнати впливу корозії.
Перед тим, як братися за миття двигуна, потрібно визначитися з вибором засобів для чищення. У магазину можна знайти великий асортимент хімії.
Найкраще мити двигун за допомогою апарату високого тиску. Важкодоступні місця мотора миються за допомогою пензлів різного розміру. Обов’язково слід запастися чистою ганчіркою для протирання.
Перш ніж братися за процедуру миття двигуна, його слід остудити. Обов’язково від'єднуйте і знімаємо акумулятор. В процесі миття обов'язково наносьте миючий засіб на всю поверхню двигуна. Піну змивайте кілька разів. Коли все буде готово переходьте до просушування мотора.
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