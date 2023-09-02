Ось що станеться, якщо помити двигун авто: це мають знати всі водії

Навіщо мити двигун

Чистота двигуна - це дуже важливе процес. Необхідно робити це для скорочення ризику різноманітних поломок, пов'язаних з пилом і брудом.

Також на вимитому моторі завжди будуть краще помітні всілякі патьоки робочих рідин. Мити двигун слід 1-2 рази в рік. Зробити це можна як своїми силами, так і звернувшись за допомогою до фахівців.

Основні переваги миття підкапотного простору:

бруд і масло, що скупчилися під капотом, негативно впливають на роботу електрообладнання. Може вийти з ладу електропроводка та інші електричні механізми

брудний двигун набагато частіше піддається перегріву, ніж чистий

масляні плями, які накопичилися під капотом немитого двигуна, можуть загорітися

продати машину з чистим двигуном набагато легше, адже товарний вигляд має величезне значення

через бруд власник автомобіля може не помітити деякі несправності, які згодом призведуть до серйозних поломок

Що важливо знати

Зокрема, мийка підкапотного простору має не тільки позитивний ефект, але й негативний. Що погане може статись:

необхідно обережно поводитись із легкозаймистими засобами, призначеними для мийки двигуна

іномарки зазвичай важко переносять цей процес, особливо з боку електрообладнання. Вода може потрапити в електричні механізми навіть через поліетиленову упаковку

необхідно ретельно вибирати сервіс обслуговування, адже від компетентності працівників залежить робота вашої машини

якщо очищення мотора здійснюється самостійно, можливе неякісне просушування, яке призведе до замикання проводки

Варто відзначити, що виробники автомобілів дозволяють мити двигун у виняткових випадках. Кожен автомобіліст повинен сам для себе визначити ступінь необхідності.

Як правильно мити двигун

Найкраще мити автомобіль весною або осінню. Найгіршим варіантом буде спроба помити двигун взимку.

Важливо, що в несприятливих умовах неправильно вимитий двигун може зазнати впливу корозії.

Перед тим, як братися за миття двигуна, потрібно визначитися з вибором засобів для чищення. У магазину можна знайти великий асортимент хімії.

Найкраще мити двигун за допомогою апарату високого тиску. Важкодоступні місця мотора миються за допомогою пензлів різного розміру. Обов’язково слід запастися чистою ганчіркою для протирання.

Перш ніж братися за процедуру миття двигуна, його слід остудити. Обов’язково від'єднуйте і знімаємо акумулятор. В процесі миття обов'язково наносьте миючий засіб на всю поверхню двигуна. Піну змивайте кілька разів. Коли все буде готово переходьте до просушування мотора.