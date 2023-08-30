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Названо помилки водіїв, які призводять до появи іржі на авто

Середа 30 серпня 2023 15:01
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Названо помилки водіїв, які призводять до появи іржі на авто Чому ржавіє автомобіль (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Поява іржі на кузові є болючою темою для кожного власника автомобіля. Вирішувати це питання необхідно на початковому етапі. Також найкращим рішення буде попередити процес корозії завчасно.

Яких помилок потрібно уникати - читайте нижче.

Неправильне нанесення антикору

Прийнято вважати, що нанесення антикора (засіб від корозії) - це елементарний процес, що не вимагає особливих знань та навичок, але це не так.

Перед використанням антикора необхідно ретельно промити та просушити кузов авто, адже наявність бруду у поєднанні з антикором може спровокувати розвиток іржі.

А багато водіїв ігнорують це правило.

Нанесення плівки

Можна наклеїти вінілову плівку на кузов і самостійно, але для цього треба дотримуватися певних правил. Зокрема, якщо під плівку в процесі наклеювання потрапить бруд, вода чи пил - це спричинить розвиток корозії.

Захист двигуна

Не варто самостійно встановлювати захист картера, адже недосвідчений майстер може порушити обмін повітря під капотом. В результаті маса гарячого повітря всередині автомобільного кузова буде стабільно вищою за норму. Це може стати початком розвитку іржі.

Ігнорування проблем

Банальна неуважність до автомобіля може стати фатальною. Іржа на кузові - це привід для серйозного занепокоєння.

Тому варто якомога частіше проводити огляд автомобіля, щоб зберегти чудовий стан.

Помилки водіїв, які шкодять авто

Швидкий старт зі світлофора

Популярною помилкою є бажання багатьох водіїв виїхати зі світлофора швидше за інших. Насамперед страждає зчеплення. Більшому зносу піддаються системи авто з механічною коробкою передач.

Надмірне викручування керма

Ще одна помилка - надмірне викручування керма, який оснащений гідропідсилювачем, до упору.

Їзда на останній краплі пального

Їзда на залишках бензину та дизелю шкодить авто. У цьому випадку підвищеному навантаженню піддається бензонасос.

Недотримання дистанції

Важливо залишати більше простору між автомобілями, щоб уникнути неприємних ситуацій. Дистанція особливо важлива взимку, коли на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в рази.

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