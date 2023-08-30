Названо помилки водіїв, які призводять до появи іржі на авто
Поява іржі на кузові є болючою темою для кожного власника автомобіля. Вирішувати це питання необхідно на початковому етапі. Також найкращим рішення буде попередити процес корозії завчасно.
Яких помилок потрібно уникати - читайте нижче.
Неправильне нанесення антикору
Прийнято вважати, що нанесення антикора (засіб від корозії) - це елементарний процес, що не вимагає особливих знань та навичок, але це не так.
Перед використанням антикора необхідно ретельно промити та просушити кузов авто, адже наявність бруду у поєднанні з антикором може спровокувати розвиток іржі.
А багато водіїв ігнорують це правило.
Нанесення плівки
Можна наклеїти вінілову плівку на кузов і самостійно, але для цього треба дотримуватися певних правил. Зокрема, якщо під плівку в процесі наклеювання потрапить бруд, вода чи пил - це спричинить розвиток корозії.
Захист двигуна
Не варто самостійно встановлювати захист картера, адже недосвідчений майстер може порушити обмін повітря під капотом. В результаті маса гарячого повітря всередині автомобільного кузова буде стабільно вищою за норму. Це може стати початком розвитку іржі.
Ігнорування проблем
Банальна неуважність до автомобіля може стати фатальною. Іржа на кузові - це привід для серйозного занепокоєння.
Тому варто якомога частіше проводити огляд автомобіля, щоб зберегти чудовий стан.
Помилки водіїв, які шкодять авто
Швидкий старт зі світлофора
Популярною помилкою є бажання багатьох водіїв виїхати зі світлофора швидше за інших. Насамперед страждає зчеплення. Більшому зносу піддаються системи авто з механічною коробкою передач.
Надмірне викручування керма
Ще одна помилка - надмірне викручування керма, який оснащений гідропідсилювачем, до упору.
Їзда на останній краплі пального
Їзда на залишках бензину та дизелю шкодить авто. У цьому випадку підвищеному навантаженню піддається бензонасос.
Недотримання дистанції
Важливо залишати більше простору між автомобілями, щоб уникнути неприємних ситуацій. Дистанція особливо важлива взимку, коли на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в рази.
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