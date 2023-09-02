Вот что произойдет, если помыть двигатель авто: это должны знать все водители

Многие автомобилисты периодически моют не только кузов автомобиля, но подкапотное пространство. Данная процедура связана с определенным риском, поэтому, прежде чем такое делать, необходимо знать, что может произойти с автомобилем.
Стоит ли мыть двигатель автомобиля и какие существуют риски - читайте ниже.
Чистота двигателя - это очень важный процесс. Необходимо делать это для сокращения риска поломок, связанных с пылью и грязью.
Также на вымытом моторе всегда будут лучше заметны всевозможные потеки рабочих жидкостей. Мыть двигатель следует 1-2 раза в год. Сделать это можно как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам.
Основные преимущества мытья подкапотного пространства:
В частности, мойка подкапотного пространства имеет не только положительный эффект, но и отрицательный. Что плохое может произойти:
Следует отметить, что производители автомобилей позволяют мыть двигатель в исключительных случаях. Каждый автомобилист должен сам себе определить степень необходимости.
Лучше всего мыть автомобиль весной или осенью. Худшим вариантом будет попытка помыть двигатель зимой.
Важно, что в неблагоприятных условиях неправильно вымытый двигатель может испытать влияние коррозии.
Перед тем, как браться за мойку двигателя, нужно определиться с выбором чистящих средств. В магазине можно найти обширный ассортимент химии.
Лучше мыть двигатель с помощью аппарата высокого давления. Тяжелодоступные места мотора моются с помощью кистей разного размера. Обязательно следует запастись чистой тряпкой для протирания.
Прежде чем браться за процедуру мойки двигателя, его следует охладить. Обязательно отсоединяйте и снимаем аккумулятор. В процессе мойки обязательно наносите моющее средство на всю поверхность двигателя. Пену смывайте несколько раз. Когда все будет готово переходите к сушке мотора.
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