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Вот что произойдет, если помыть двигатель авто: это должны знать все водители

Как правильно мыть двигатель авто (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие автомобилисты периодически моют не только кузов автомобиля, но подкапотное пространство. Данная процедура связана с определенным риском, поэтому, прежде чем такое делать, необходимо знать, что может произойти с автомобилем.

Стоит ли мыть двигатель автомобиля и какие существуют риски - читайте ниже.

Зачем мыть двигатель

Чистота двигателя - это очень важный процесс. Необходимо делать это для сокращения риска поломок, связанных с пылью и грязью.

Также на вымытом моторе всегда будут лучше заметны всевозможные потеки рабочих жидкостей. Мыть двигатель следует 1-2 раза в год. Сделать это можно как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам.

Основные преимущества мытья подкапотного пространства:

  • грязь и масло, скопившиеся под капотом, отрицательно влияют на работу электрооборудования. Может выйти из строя электропроводка и другие электрические механизмы
  • грязный двигатель гораздо чаще подвергается перегреву, чем чистый
  • масляные пятна, накопившиеся под капотом немытого двигателя, могут загореться
  • продать машину с чистым двигателем гораздо легче, ведь товарный вид имеет огромное значение
  • из-за грязи владелец автомобиля может не заметить некоторые неисправности, которые впоследствии приведут к серьезным поломкам

Что важно знать

В частности, мойка подкапотного пространства имеет не только положительный эффект, но и отрицательный. Что плохое может произойти:

  • необходимо осторожно обращаться с легковоспламеняющимися средствами, предназначенными для мойки двигателя.
  • иномарки обычно тяжело переносят этот процесс, особенно со стороны электрооборудования. Вода может попасть в электрические механизмы даже из-за полиэтиленовой упаковки
  • необходимо тщательно выбирать сервис обслуживания, ведь от компетентности работников зависит работа вашей машины
  • если очистка мотора осуществляется самостоятельно, возможна некачественная просушка, которая приведет к замыканию проводки

Следует отметить, что производители автомобилей позволяют мыть двигатель в исключительных случаях. Каждый автомобилист должен сам себе определить степень необходимости.

Как правильно мыть двигатель

Лучше всего мыть автомобиль весной или осенью. Худшим вариантом будет попытка помыть двигатель зимой.

Важно, что в неблагоприятных условиях неправильно вымытый двигатель может испытать влияние коррозии.

Перед тем, как браться за мойку двигателя, нужно определиться с выбором чистящих средств. В магазине можно найти обширный ассортимент химии.

Лучше мыть двигатель с помощью аппарата высокого давления. Тяжелодоступные места мотора моются с помощью кистей разного размера. Обязательно следует запастись чистой тряпкой для протирания.

Прежде чем браться за процедуру мойки двигателя, его следует охладить. Обязательно отсоединяйте и снимаем аккумулятор. В процессе мойки обязательно наносите моющее средство на всю поверхность двигателя. Пену смывайте несколько раз. Когда все будет готово переходите к сушке мотора.

 

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