Як правильно мити машину на мийці самообслуговування: секрети беззаперечної чистоти

Але щоб отримати максимальний ефект, важливо знати, як правильно та безпечно провести процедуру миття на такій станції.

Автомийки самообслуговування сьогодні є дуже популярним варіантом для ретельного очищення машини. Вони дозволяють водіям зберегти час та гроші, забезпечуючи при цьому якісне миття.

Як правильно готувати авто до миття, на що потрібно звернути увагу і що не можна робити на мийці самообслуговування - читайте у матеріалі Styler.

Підготовка до миття

Перед тим, як почати мити автомобіль, рекомендується видалити великі забруднення, такі як бруд, пісок або нальоти. Це можна зробити за допомогою звичайного шлангу з водою. Така попередня обробка допоможе уникнути подряпин та пошкоджень лакофарбового покриття у процесі миття.

Не перестарайтеся з піною

При нанесенні піни важливо рівномірно розподілити її по всій поверхні автомобіля, особливо в місцях, де сильно накопичується бруд, наприклад, на колесах та нижніх частинах кузова. Зазвичай 2-5 хвилин вважається достатнім часом для дії миючого засобу.

Починайте з верхньої частини

Рекомендується почати мийку з верхньої частини автомобіля, включаючи дах та вікна. Це дозволить видалити пил, нальоти та забруднення, які можуть потрапити на фарбу в процесі миття нижніх частин.

Уникайте сильного тиску води

При використанні шлангу з високим тиском важливо не тримати його надто близько до поверхні автомобіля. Сильний тиск води може пошкодити лакофарбове покриття та викликати подряпини. Рекомендується тримати відстань приблизно 30-40 см від поверхні машини.

Ці поради допоможуть правильно мити авто (ілюстративне фото: Freepik)

Користуйтеся м'якою губкою або щіткою

Для очищення кузова можна використовувати м'яку губку або спеціальну щітку. Це допоможе дбайливо видалити бруд та нальоти з поверхні, мінімізуючи ризик ушкоджень.

Очищення коліс та дна

Не забудьте приділити увагу колесам та днищу автомобіля. Ці частини часто сильно забруднюються та можуть містити корозійні речовини. Використовуйте спеціальні миючі засоби та щітки для ефективного очищення.

Ретельний злив води

Після ретельного миття переконайтеся, що на поверхні автомобіля не залишилося зайвої води. Її надлишок може залишити плями та розводи на кузові.

Протріть авто м'якою серветкою

Щоб уникнути появи розводів, акуратно протріть кузов м'якою мікрофіброю або спеціальною серветкою.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам отримати найкращий результат при очищенні автомобіля на мийці самообслуговуванні і уникнути небажаних пошкоджень або неприємних ситуацій.