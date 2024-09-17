На що слід звернути увагу, перш ніж заводити домашнього равлика

Равлики можуть бути чудовими вихованцями. Їх не потрібно вигулювати, вони не линяють і не пахнуть. Вони тихі, не потребують багато місця, і вам точно буде цікаво спостерігати, як вони спокійно ковзають по тераріуму.

Равлики і ваш графік

Равлики зазвичай активні вночі або рано вранці, коли інші тварини сплять. Якщо ви хочете бачити їх у дії, вам потрібно буде адаптувати свій графік.

Равликам подобається темрява, тому варто приглушити світло і злегка зволожити їхнє середовище, щоб вони стали більш активними. Так ви зможете насолоджуватися спостереженням і доглядом за ними в той час, коли вони найбільш жвавими.

Діти і равлики

Діти можуть мати різні уподобання у виборі домашніх тварин: одні полюбляють екзотичних улюбленців, як-от равликів, а інші віддають перевагу більш традиційним тваринам, наприклад морським свинкам.

Равлики рухаються по-особливому, повільно ковзаючи своєю мускулистою ногою і залишаючи за собою блискучий слід слизу. Дітям точно буде цікаво спостерігати, як равлик без зусиль підіймається по стінках акваріума або навіть лазить по кришці.

Равликам не потрібна особлива увага, тому вони будуть гарним вибором для дітей. Зверніть увагу, такий улюбленець підійде тільки тим дітям, які розуміють, що ці тварини дуже крихкі, тому з ними потрібно поводитися обережно.

Тривалість життя равликів

Тривалість життя равликів може бути різною залежно від виду та умов утримання. У неволі, при належному догляді, равлики можуть жити довше, ніж у природі. Наприклад, коричневі садові равлики зазвичай живуть кілька років, але в домашніх умовах можуть дожити до підліткового віку.

Якщо ви знайшли садового равлика і вирішили зробити його домашнім улюбленцем, дізнатися його точний вік буде досить складно.

Як правильно доглядати за равликами

Равлики - дуже ніжні тварини, тому, щоб не завдати їм шкоди, варто дотримуватися кількох простих правил:

Мийте руки перед тим, як взяти равлика. Використовуйте мило і воду, щоб видалити шкідливі речовини, які равлик може ввібрати з вашої шкіри.

Використовуйте мило і воду, щоб видалити шкідливі речовини, які равлик може ввібрати з вашої шкіри. Беріть равлика обережно. Легко підчепіть його знизу злегка вологими руками, щоб не пошкодити ніжне тіло.

Легко підчепіть його знизу злегка вологими руками, щоб не пошкодити ніжне тіло. Уникайте висоти. Не давайте равлику повзати на поверхні, з якої він може впасти. Це може його травмувати.

Не давайте равлику повзати на поверхні, з якої він може впасти. Це може його травмувати. Не застосовуйте силу. Якщо равлик міцно прилип до стінки тераріуму, не намагайтеся відірвати його силою, адже це може призвести до пошкоджень.

Місце для равлика

Равликам не потрібно багато місця. Маленький пластиковий або скляний тераріум підійде ідеально. Кришка повинна бути щільно закрита, щоб равлик не втік, але з сіткою або отвором для повітря.

Для субстрату використовуйте чистий ґрунт для рослин, а зверху можна покласти трохи моху сфагнуму, щоб равлики могли сховатися. Щодня обприскуйте равликів чистою водою, але не допускайте надмірної вологості в тераріумі.

Можна додати до тераріуму кілька прикрас, наприклад, декор для акваріума. Хоча це не обов'язково, такі прикраси можуть зробити спостереження за равликами цікавішим для вас і ваших дітей.

Скільки часу необхідно для догляду за равликами

Равликам потрібно щодня давати свіжі продукти і час від часу змінювати субстрат. Вони не потребують особливого догляду або фізичних вправ, тому більшість часу піде на купівлю та миття фруктів і овочів для них.

Але, ймовірно, вам сподобається проводити кілька хвилин щодня, спостерігаючи за своїми улюбленцями.

Зоонозні проблеми равликів

Равлики, особливо то, що були зловлені у дикій природі, часто переносять паразитів, які можуть передаватися людям. Щоб уникнути зараження, важливо дотримуватися кількох правил:

Завжди мийте руки. Перед тим як брати равлика, а також після цього, ретельно мийте руки, щоб захистити і себе, і тварину.

Перед тим як брати равлика, а також після цього, ретельно мийте руки, щоб захистити і себе, і тварину. Не цілуйте равлика. Ніколи не цілуйте свого равлика і не дозволяйте дітям класти його до рота.

Ніколи не цілуйте свого равлика і не дозволяйте дітям класти його до рота. Навчіть дітей. Поясніть дітям, що після контакту з равликом потрібно обов'язково мити руки, щоб уникнути можливих інфекцій.

Годування равликів

Равликам потрібна рослинна їжа. Ви можете годувати їх свіжою зеленню кульбаби, салатом, іншою листовою зеленню, шматочками огірка, броколі або моркви. Вони також люблять невеликі шматочки полуниці, яблук та інших фруктів.

Для здоров'я раковини равликам потрібен кальцій. Можна помістити в тераріум невелику кісточку каракатиці (продається в зоомагазинах) або посипати їжу дрібно подрібненою яєчною шкаралупою.

Годуйте равлика один раз на день. Давайте йому невелику порцію їжі, щоб уникнути її псування в тераріумі, і прибирайте залишки їжі на наступний день. Равлик отримує достатньо води з їжі та щоденного обприскування, тому поїлка не потрібна.