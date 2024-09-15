Коли та як таргани захопили планету? Пояснення експертів

Таргани, ці витривалі комахи, мають дивовижну історію поширення, що охоплює тисячі років. Від стародавніх цивілізацій до сучасних міст, ці шкідники успішно пристосувалися до різноманітних умов і стали невіддільною частиною нашого середовища.

Секрет розповсюдження тарганів

Німецький тарган, або Blattella germanica, поширений у містах по всьому світу. Вперше він з'явився в наукових записах близько 250 років тому в Європі, звідки й отримав свою назву. Однак їхнє справжнє походження залишається маловідомим.

Щоб з'ясувати, як німецькі таргани потрапили в різні частини світу, доктор Цянь Тан та його колеги звернулися до вчених і експертів з боротьби зі шкідниками по всьому світу з проханням надати місцеві зразки. Дослідницька група зібрала 281 зразок німецьких тарганів з 57 локацій у 17 країнах і проаналізувала їх ДНК, щоб простежити еволюцію цих комах.

"Наша основна мета - показати, як види подорожують разом з людьми і як генетика може допомогти відновити історичні прогалини," - пояснив еволюційний біолог і науковий співробітник Гарвардського університету Тан.

Аналіз геномних даних виявив, що сучасні німецькі таргани мають родовід, що сягає значно далі ніж Європа 18 століття. Як показало дослідження, ці комахи походять від дикого азійського таргана, відомого як Blattella asahinai, що існував близько 2100 років тому.

Таргани та торгові шляхи

Таргани, які ми зараз можемо знайти у наших кухнях, мають цікаву історію походження. Як стверджують дослідження, їхні предки почали освоювати людське середовище понад 2000 років тому в Південній Азії. Спочатку ці комахи адаптувались до життя поруч з людьми, змінивши свій раціон та перемістившись у домівки людей.

Зі збільшенням торгівлі та військової активності між Південною Азією, Близьким Сходом і Європою, таргани поширились на захід. Можливо, вони потрапили до Європи разом із солдатами та мандрівниками, які перевозили їх у своїх їдальнях. Генетичний аналіз показує, що німецькі таргани вперше з'явилися в Європі близько 270 років тому, а в Америку проникли близько 120 років тому.

Доктор Джесіка Уер, куратор зоології безхребетних в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку, яка не брала участі в дослідженні, зазначила, що комахи вже давно стали частиною людської культури.

"Ми давно знали, що люди переміщують безліч видів шкідників, і те, що трансатлантичні торгові шляхи могли сприяти розповсюдженню німецьких тарганів, вже не новина. Однак, побачити, як це насправді відображається в генетичній сигнатурі популяцій, було дуже захопливо" - пояснила Джесіка Уер.

Далі доктор розказує, що з того часу люди створили для тарганів ідеальні умови у своїх домівках. Вона додала, що "те, що дозволило людям процвітати, - водопровід, опалення, - також сприяло процвітанню тарганів. Завдяки каналізації під нашими містами ми створили ідеальний "шведський стіл" для цих комах."

Доктор Цянь Тан планує секвенувати повні геноми сотень зразків німецьких тарганів, щоб дослідити, як ці шкідники так ефективно адаптувалися до людського середовища.

"Наприклад, німецький тарган має стійкість до інсектицидів, яка не властива багатьом іншим шкідникам," - пояснив він. "Як вони так швидко еволюціонують? Чи це вже закладено в їхніх генах, але стало помітним через антропогенний тиск?"

Також, комахи демонструють соціальну поведінку, спілкуючись між собою про джерела їжі. Тан хоче з'ясувати, чи ця здатність до соціальної взаємодії є частиною їхньої стратегії виживання, завдяки якій вони повинні бути вдячні людям.