На что следует обратить внимание, прежде чем заводить домашнюю улитку

Улитки могут быть великолепными питомцами. Их не нужно выгуливать, они не линяют и не пахнут. Они тихие, не нуждаются в многом месте, и вам точно будет интересно наблюдать, как они спокойно скользят по террариуму.

Улитки и ваш график

Улитки обычно активны ночью или рано утром, когда другие животные спят. Если вы хотите видеть его в действии, вам нужно будет адаптировать свой график.

Улиткам нравится тьма, поэтому следует приглушить свет и слегка увлажнить их среду, чтобы они стали более активными. Так вы сможете наслаждаться наблюдением и уходом за ними в то время, когда они наиболее резвы.

Дети и улитки

Дети могут иметь разные предпочтения в выборе домашних животных: одни любят экзотических любимцев, таких как улитки, а другие предпочитают более традиционные животные, например морские свинки.

Улитки двигаются по-особому, медленно скользя своей мускулистой ногой и оставляя за собой блестящий след слизи. Детям точно будет интересно наблюдать, как улитка без труда поднимается по стенкам аквариума или даже лазит по крышке.

Улиткам не нужно особое внимание, поэтому они будут хорошим выбором для детей. Обратите внимание, что такой любимец подойдет только тем детям, которые понимают, что эти животные очень хрупкие, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

Продолжительность жизни улиток

Продолжительность жизни улиток может быть разной в зависимости от вида и условий содержания. В неволе, при должном уходе, улитки могут жить дольше, чем в природе. К примеру, коричневые садовые улитки обычно живут несколько лет, но в домашних условиях могут дожить до подросткового возраста.

Если вы нашли садовую улитку и решили сделать ее домашним любимцем, узнать его точный возраст будет достаточно сложно.

Как правильно ухаживать за улитками

Улитки - очень нежные животные, поэтому, чтобы не причинить им вреда, следует придерживаться нескольких простых правил:

Мойте руки перед тем, как взять улитку. Используйте мыло и воду, чтобы удалить вредные вещества, которые улитка может впитаться из вашей кожи.

Используйте мыло и воду, чтобы удалить вредные вещества, которые улитка может впитаться из вашей кожи. Берите улитку осторожно. Легко подцепите его снизу слегка влажными руками, чтобы не повредить нежное тело.

Легко подцепите его снизу слегка влажными руками, чтобы не повредить нежное тело. Избегайте высоты. Не давайте улитку ползать на поверхности, с которой она может упасть. Это может его травмировать.

Не давайте улитку ползать на поверхности, с которой она может упасть. Это может его травмировать. Не используйте силу. Если улитка крепко прилипла к стенке террариума, не пытайтесь оторвать ее силой, ведь это может привести к повреждениям.

Место для улитки

Улиткам не нужно много места. Маленький пластиковый или стеклянный террариум идеально подойдет. Крышка должна быть плотно закрыта, чтобы улитка не убежала, но с сеткой или отверстием для воздуха.

Для субстрата используйте чистую почву для растений, а сверху можно положить немного мха сфагнума, чтобы улитки могли укрыться. Каждый день опрыскивайте улиток чистой водой, но не допускайте чрезмерной влажности в террариуме.

Можно добавить в террариум несколько украшений, например, декор для аквариума. Хотя это не обязательно, такие украшения могут сделать наблюдение за улитками более интересным для вас и ваших детей.

Сколько времени необходимо для ухода за улитками

Улиткам нужно каждый день давать свежие продукты и время от времени менять субстрат. Они не нуждаются в особом уходе или физических упражнениях, поэтому большая часть времени уйдет на покупку и мытье фруктов и овощей для них.

Но, вероятно, вам понравится проводить несколько минут каждый день, наблюдая за своими любимцами.

Зоонозные проблемы улиток

Улитки, особенно то, что были пойманы в дикой природе, часто переносят паразитов, которые могут передаваться людям. Чтобы избежать заражения, важно соблюдать несколько правил:

Всегда мойте руки. Перед тем как брать улитку, а также после этого тщательно мойте руки, чтобы защитить и себя, и животное.

Перед тем как брать улитку, а также после этого тщательно мойте руки, чтобы защитить и себя, и животное. Не целуйте улитку. Никогда не целуйте свою улитку и не позволяйте детям класть ее в рот.

Никогда не целуйте свою улитку и не позволяйте детям класть ее в рот. Научите детей. Объясните детям, что после контакта с улиткой нужно обязательно мыть руки во избежание возможных инфекций.

Кормление улиток

Улиткам нужна растительная пища. Вы можете кормить их свежей зеленью одуванчика, салатом, другой листовой зеленью, кусочками огурца, брокколи или моркови. Они также любят небольшие кусочки клубники, яблок и других фруктов.

Для здоровья раковины улиткам требуется кальций. Можно поместить в террариум небольшую косточку каракатицы (продается в зоомагазинах) или посыпать еду мелко измельченной яичной скорлупой.

Кормите улитку один раз в день. Давайте ему небольшую порцию пищи во избежание ее порчи в террариуме и убирайте остатки пищи на следующий день. Улитка получает достаточно воды из еды и ежедневного опрыскивания, поэтому поилка не нужна.