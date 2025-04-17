Що розкаже про вас Великодня крашанка: простий тест з кумедними відповідями

Напередодні Великодня багато хто фарбує яйця та обирає улюблені кольори. Але мало хто знає, що цей святковий "ритуал" може про вас багато розповісти.
Нумеролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна, як визначити свій тип характеру за особливою цифрою та кольором крашанки.
Для початку потрібно визначити свою цифру. Вона важлива не лише для цього жартівливого тесту, адже це - ваш особистий "код".
"Для того, щоб прорахувати свою цифру, потрібно скласти окремо всі цифри вашої повної дати народження і повторювати додавання, поки результат не буде дорівнювати одній цифрі від 1 до 9", - розповіла нумеролог.
Як визначити свою щасливу цифру (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)
А тепер ви можете визначити, що розкаже про вас Великодня крашанка та як саме ви будете її робити.
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