Чому на Великдень фарбують та б’ють яйця: цікава історія, яку ви не знали
Традиція бити фарбовані яйця на Великдень давно стала частиною святкового ритуалу для українців. Вона здається веселою грою, але за нею ховається глибокий символізм і давні вірування.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як ця традиція створює унікальний ритуал, що зберігся до наших днів.
Звідки з'явилася традиція фарбування яєць
Фарбування яєць на Великдень бере початок із давньої легенди.
У християнській традиції існує легенда, за якою Марія Магдалина принесла варені яйця, щоб поділитися ними з жінками біля гробу Ісуса. Коли вона побачила Воскреслого Христа, яйця в її кошику нібито чудесним чином стали багряного кольору.
За іншою версією, Марія проповідувала Євангеліє навіть після Вознесіння Ісуса. Вона прийшла до римського імператора Тиберія й під час трапези сповістила йому про Воскресіння. Імператор здивувався, а Марія взяла яйце зі столу як символ. Тоді Тиберій сказав, що це так само неможливо, як і те, щоб яйце почервоніло - і в ту ж мить воно набуло червоного кольору.
Цей випадок став символом оновлення, життя та надії. Червоний колір почали пов’язувати з кров’ю, яку було пролито заради спасіння. Яйце ж стало символом нового життя, яке виникає нібито з мертвої оболонки.
Згодом фарбування яєць поширилося серед християн як священний обряд. Цей ритуал зберігся і донині як головний символ Великодня. У кожному розфарбованому яйці закладено пам’ять про чудо та віру в перемогу життя над смертю.
Дохристиянські витоки биття яйцями
Ще до прийняття християнства існувала традиція бити яйцями навесні. Це відбувалося на свята родючості, присвячені богині життя. Яйця використовувалися в обрядах, щоб задобрити божество та забезпечити добрий урожай. Дівчата виконували ритуальні танці біля вогнищ, тримаючи яйця, розписані магічними знаками.
Після танців яйця закопували в землю як жертву природі. Вважалося, що це допоможе землі народити та подарує плоди. Саме звідси бере початок традиція, яка згодом була переосмислена християнством. Обряди з яйцями символізували гармонію з природою та зв’язок людей із циклами життя.
Великодні крашанки (фото: Getty)
Християнське переосмислення символу яйця
З приходом християнства старі обряди отримали нове значення. Яйце стало символом Воскресіння - з мертвої оболонки народжується нове життя. Так само як Христос вийшов із гробу, життя виходить із начебто неживого. Цей образ глибоко укорінився у святковій символіці.
Традицію биття яйцями почали трактувати як змагання світла з темрявою. Той, чиє яйце залишилось цілим, ніби отримував благословення. Такий ритуал зберігся донині як частина великодніх радощів. Через це символічне дійство християни виражають свою віру в перемогу життя, любові та добра.
Значення обряду для сучасності
Сьогодні биття яйцями сприймається як весела гра між родичами та друзями. Однак вона несе в собі глибоку символіку життя, перемоги та єдності. У кожному великодньому яйці закладено ідею про вічне відродження.
Відлуння древніх вірувань і християнських переказів переплітаються в цьому простому жесті. Цей звичай єднає покоління й нагадує про силу традицій.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Credo.pro та Вікіпедія.