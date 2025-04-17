Что расскажет о вас Пасхальная крашанка: простой тест с забавными ответами

Для начала нужно определить свою цифру. Она важна не только для этого шуточного теста, ведь это - ваш личный "код".

"Для того, чтобы просчитать свою цифру, нужно сложить отдельно все цифры вашей полной даты рождения и повторять сложение, пока результат не будет равен одной цифре от 1 до 9", - рассказала нумеролог.



Как определить свою счастливую цифру (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

А теперь вы можете определить, что расскажет о вас крашанка и как именно вы будете ее делать.