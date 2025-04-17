Что расскажет о вас Пасхальная крашанка: простой тест с забавными ответами

Накануне Пасхи многие красят яйца и выбирают любимые цвета. Но мало кто знает, что этот праздничный "ритуал" может о вас многое рассказать.
Нумеролог Татьяна Бланк рассказала РБК-Украина, как определить свой тип характера по особой цифре и цвету крашанки.
Для начала нужно определить свою цифру. Она важна не только для этого шуточного теста, ведь это - ваш личный "код".
"Для того, чтобы просчитать свою цифру, нужно сложить отдельно все цифры вашей полной даты рождения и повторять сложение, пока результат не будет равен одной цифре от 1 до 9", - рассказала нумеролог.
Как определить свою счастливую цифру (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)
А теперь вы можете определить, что расскажет о вас крашанка и как именно вы будете ее делать.
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