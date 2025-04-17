Що розкаже про вас Великодня крашанка: простий тест з кумедними відповідями
Напередодні Великодня багато хто фарбує яйця та обирає улюблені кольори. Але мало хто знає, що цей святковий "ритуал" може про вас багато розповісти.
Нумеролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна, як визначити свій тип характеру за особливою цифрою та кольором крашанки.
Для початку потрібно визначити свою цифру. Вона важлива не лише для цього жартівливого тесту, адже це - ваш особистий "код".
"Для того, щоб прорахувати свою цифру, потрібно скласти окремо всі цифри вашої повної дати народження і повторювати додавання, поки результат не буде дорівнювати одній цифрі від 1 до 9", - розповіла нумеролог.
Як визначити свою щасливу цифру (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)
А тепер ви можете визначити, що розкаже про вас Великодня крашанка та як саме ви будете її робити.
- 1 - Творець-першопрохідник. Така людина фарбує яйця сама, без допомоги. У неї завжди купа ідей, вона завжди в тренді та використовує новітні технології. Писанки завжди унікальні, стильні, з трендів від ТікТоку! Колір "одиниці" - червоний, бо це сила, лідерство та активність.
- 2 - Дабл-трабл. "Двійка" залучить другу половинку, дітей і сусідку: "Разом же веселіше!". Якщо вони не погодяться, то зманіпулює так, що погодяться. Обов’язково подарує свої крашанки всім, до кого дотягнеться. Її колір - рожевий, бо в ньому ніжність і любов.
- 3 - Надихаюча подружка. Результат не завжди важливий, адже головне - процес! "Трійка" фарбує з подружками (або разом з ними, або хоча б в зумі). Наведе блиск, посипле глітером, а потім зненацька докине броколі - ну просто так, для епатажу. Колір "трійки" - жовтий або бірюзовий.
- 4 - "Командир-душніла". Фарбує згідно з інструкцією, правилами та старовинним рецептом. Буряк, цибулиння, сіль, оцет - і все по поличках. Колір "четвірки" - коричневий або бордовий - суворо та традиційно.
- 5 - Королева спонтанності. Спочатку не планувала, але потім: "ну давайте вже!". Яйця фарбуються "на зараз", терміново та швидко. А малюнки створюються маркерами та гарним настроєм. Кольори "п'ятірки" - неонові, бо ексцентрично і трішки хаотично.
- 6 - Господиня року. Атмосфера (особливо сімейна) - то її все. Залучить усіх дітей, знайде рецепт від бабусі та з любов’ю пофарбує в теплі відтінки. Кошик з ідеальною серветочкою, а крашанки - ніби з Pinterest. Колір "шістки" - зелений, бо це гармонія, краса і любов до природи.
- 7 - "Магічна випендрьожниця". Кожне яйце - як окрема планета, і тільки б не так, як у всіх! Фарбує на Повню, під мантри, яйця попередньо окурені шавлією. Усі візерунки - символічні. Все має значення. Колір "сімки" - синій, бо це про спокій, мудрість і глибину.
- 8 - "Дорого й розкішно". Якщо раптом немає того, на кого можна перекласти цю місію, і вона фарбує сама - то в золото, з логотипами на шкаралупі. Кожне яйце, ніби витвір люксового мистецтва. Колір -"вісімки" - золотий або чорний, бо статус має значення!
- 9 - Добра фея. Фарбує для себе, для сусідів, для захисників, для дитячого притулку і ще трохи на якусь добру справу. Дотримується всіх родинних традицій. Кожне яйце - з побажанням миру. Колір - уся веселка, бо у "дев'ятки" любов до всього світу.
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