Що розкаже про вас Великодня крашанка: простий тест з кумедними відповідями

Напередодні Великодня багато хто фарбує яйця та обирає улюблені кольори. Але мало хто знає, що цей святковий "ритуал" може про вас багато розповісти.

Для початку потрібно визначити свою цифру. Вона важлива не лише для цього жартівливого тесту, адже це - ваш особистий "код".

"Для того, щоб прорахувати свою цифру, потрібно скласти окремо всі цифри вашої повної дати народження і повторювати додавання, поки результат не буде дорівнювати одній цифрі від 1 до 9", - розповіла нумеролог.



Як визначити свою щасливу цифру (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

А тепер ви можете визначити, що розкаже про вас Великодня крашанка та як саме ви будете її робити.