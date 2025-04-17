Что расскажет о вас Пасхальная крашанка: простой тест с забавными ответами
Накануне Пасхи многие красят яйца и выбирают любимые цвета. Но мало кто знает, что этот праздничный "ритуал" может о вас многое рассказать.
Нумеролог Татьяна Бланк рассказала РБК-Украина, как определить свой тип характера по особой цифре и цвету крашанки.
Для начала нужно определить свою цифру. Она важна не только для этого шуточного теста, ведь это - ваш личный "код".
"Для того, чтобы просчитать свою цифру, нужно сложить отдельно все цифры вашей полной даты рождения и повторять сложение, пока результат не будет равен одной цифре от 1 до 9", - рассказала нумеролог.
Как определить свою счастливую цифру (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)
А теперь вы можете определить, что расскажет о вас крашанка и как именно вы будете ее делать.
- 1 - Творец-первопроходец. Такой человек красит яйца сам, без помощи. У него всегда куча идей, он всегда в тренде и использует новейшие технологии. Писанки всегда уникальные, стильные, из трендов от ТикТока! Цвет "единицы" - красный, потому что это сила, лидерство и активность.
- 2 - Дабл-трабл. "Двойка" привлечет вторую половинку, детей и соседку: "Вместе же веселее!". Если они не согласятся, то сманипулирует так, что согласятся. Обязательно подарит свои крашанки всем, до кого дотянется. Ее цвет - розовый, потому что в нем нежность и любовь.
- 3 - Вдохновляющая подружка. Результат не всегда важен, ведь главное - процесс! "Тройка" красит с подружками (или вместе с ними, или хотя бы в зуме). Наведет блеск, посыплет глиттером, а потом неожиданно докинет брокколи - ну просто так, для эпатажа. Цвет "тройки" - желтый или бирюзовый.
- 4 - "Командир-душнила". Красит согласно инструкции, правилам и старинному рецепту. Свекла, луковая шелуха, соль, уксус - и все по полочкам. Цвет "четверки" - коричневый или бордовый - строго и традиционно.
- 5 - Королева спонтанности. Сначала не планировала, но потом: "ну давайте уже!". Яйца красятся "на сейчас", срочно и быстро. А рисунки создаются маркерами и хорошим настроением. Цвета "пятерки" - неоновые, потому что эксцентрично и немного хаотично.
- 6 - Хозяйка года. Атмосфера (особенно семейная) - это ее все. Привлечет всех детей, найдет рецепт от бабушки и с любовью покрасит в теплые оттенки. Корзина с идеальной салфеточкой, а крашанки - будто из Pinterest. Цвет "шестерки" - зеленый, потому что это гармония, красота и любовь к природе.
- 7 - "Магическая выпендрежница". Каждая крашанка - как отдельная планета, и только бы не так, как у всех! Красит на Полнолуние, под мантры, яйца предварительно окуренные шалфеем. Все узоры - символические. Все имеет значение. Цвет "семерки" - синий, потому что это о спокойствии, мудрости и глубине.
- 8 - "Дорого и богато". Если вдруг нет того, на кого можно переложить эту миссию, и она красит сама - то в золото, с логотипами на скорлупе. Каждая крашанка, будто произведение люксового искусства. Цвет - "восьмерки" - золотой или черный, потому что статус имеет значение!
- 9 - Добрая фея. Красит для себя, для соседей, для защитников, для детского приюта и еще немного на какое-то доброе дело. Придерживается всех семейных традиций. Каждая крашанка - с пожеланием мира. Цвет - вся радуга, потому что у "девятки" любовь ко всему миру.
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