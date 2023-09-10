Що робити з полохливим та неспокійним псом: практичні поради власникам

Безпечне оточення

Вашому вихованцю необхідне безпечне та комфортне середовище, де він почуватиметься у повній безпеці. Це може бути зручне спальне місце, улюблене крісло, спеціальний будиночок і навіть невелика будка, куди собака зможе йти за власним бажанням.

Головне, щоб тварина чітко знала, що в цьому місці її ніхто не чіпатиме і там безпечно.

Соціалізація

Поступово привчайте собаку до того, що поряд можуть бути нові люди та тварини. А також до того, що можуть бути різні ситуації.

Наприклад, до вас у гості може прийти незнайома людина, ви можете подорожувати громадським транспортом чи машиною. Поступове привчання допомагає знизити тривожність за нових обставин.

Не тисніть і намагайтеся змусити йти на контакт, дайте собаці самостійно досліджувати навколишній світ, нових людей чи інших тварин.

Забудьте про покарання

Якщо ви хочете впоратися з лякливістю та занепокоєнням собаки, то вам доведеться забути про покарання. Не варто голосно кричати, лаяти чи загрожувати псові. Це не зробить тварину впевненішою в собі, не допоможе перебороти страх і стрес.

Собака потребує вашої любові та ласки, тільки в такому разі він довірятиме своєму господареві.

Контролюйте себе

Якщо собака чогось злякався, то зберігайте спокій. Постарайтеся ігнорувати той факт, що тварина скиглить і трясеться. Удавайте, що нічого не трапилося і говоріть про це вихованцю спокійним і рівним голосом.

Спокійна поведінка розслаблює собаку та подає сигнал - небезпеки немає. Якщо ж господар починає панікувати, метушитися, говорити схвильованим голосом - пес зробить висновок, що небезпека справді є.

Ігри

Відмінним способом впоратися з полохливістю та стресом у тварини є ігри. Пограйте зі своїм вихованцем вдома та обов'язково на вулиці. Купуйте йому іграшки, які будуть до смаку. Завдяки розвагам та фізичним вправам собака відволікатиметься від усього, що викликає у неї страх.

Експериментуйте

Для собак, як і для людини, є безліч заспокійливих методів. Наприклад, спеціальна музика, аромотерапія, природа, іграшки, які можна гризти. Пробуйте те, що підійде вашому вихованцю.

Допомога фахівця

Якщо всі вище перераховані методи не допомогли й тривожність вашого собаки сильно впливає на якість його життя, поведінку - зверніться спочатку до ветеринара, а потім до зоопсихолога. Вони допоможуть знайти причини та їх усунути.

Навчити полохливого і неспокійного собаку почуватися комфортно і впевнено цілком реально. Для цього потрібен відповідний догляд, підтримка, ваше терпіння та любов.

Розуміння потреб і темпераменту вашого улюбленця допоможе вам знайти те, що дозволить йому виявити свої найкращі якості та здобути впевненість.