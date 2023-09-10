Что делать с пугливым и беспокойным псом: практические советы владельцам

Безопасное окружение

Вашему питомцу необходима безопасная и комфортная среда, где он будет чувствовать себя в полной безопасности. Это может быть удобное спальное место, любимое кресло, специальный домик и даже небольшая будка, куда собака сможет уходить по своему желанию.

Главное, чтобы животное четко знало, что в этом месте его никто не будет трогать и там безопасно.

Социализация

Постепенно приучайте собаку к тому, что рядом могут быть новые люди и животные. А также к тому, что могут быть разные ситуации.

Например, к вам в гости может прийти незнакомый человек, вы можете путешествовать общественным транспортом или на машине. Постепенное приучение помогает снизить тревожность в новых обстоятельствах.

Не давите и пытайтесь заставить идти на контакт, дайте собаке самостоятельно исследовать окружающий мир, новых людей или других животных.

Забудьте о наказаниях

Если вы хотите справиться с пугливостью и беспокойством собаки, то вам придется забыть о наказаниях. Не стоит громко кричать, ругать или грозить псу. Это не сделает животное более уверенным в себе, не поможет перебороть страх и стресс.

Собака нуждается в вашей любви и ласке, только в таком случае она будет доверять своему хозяину.

Контролируйте себя

Если собака чего-то испугалась, то сохраняйте спокойствие. Постарайтесь игнорировать тот факт, что животное скулит и трясется. Делайте вид, что ничего не случилось и говорите об этом питомцу спокойным и ровным голосом.

Спокойное поведение расслабляет собаку и подает сигнал - опасности нет. Если же хозяин начинает паниковать, суетиться, говорить взволнованным голосом - пес сделает вывод, что опасность действительно есть.

Игры

Отличным способом справиться с пугливостью и стрессом у животного являются игры. Поиграйте со своим питомцем дома и обязательно на улице. Купите ему игрушки, которые будут по вкусу. Благодаря развлечениям и физическим упражнениям собака будет отвлекаться от всего, что вызывает у нее страх.

Экспериментируйте

Для собак, так же как и для человека, есть множество успокаивающих методов. Например, специальная музыка, ароматерапия, природа, игрушки, которые можно грызть. Пробуйте то, что подойдет вашему питомцу.

Помощь специалиста

Если все выше перечисленные методы не помогли и тревожность вашей собаки сильно влияет на качество ее жизни, поведение - обратитесь сначала к ветеринару, а потом к зоопсихологу. Они помогут найти причины и их устранить.

Научить пугливую и беспокойную собаку чувствовать себя комфортно и уверенно вполне реально. Для этого нужен соответствующий уход, поддержка, ваше терпение и любовь.

Понимание потребностей и темперамента вашего любимца поможет вам найти то, что позволит ему проявить свои лучшие качества и обрести уверенность.