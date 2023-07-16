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Як зрозуміти, що собака готується вас вкусити: три ознаки

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Неділя 16 липня 2023 11:02
Як зрозуміти, що собака готується вас вкусити: три ознаки Як зрозуміти, що собака агресивна (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Собаки можуть проявляти агресивну поведінку і бути дійсно небезпечними для інших тварин, дітей та дорослих. Причинами цього може бути потреба в захисті території, господаря чи неправильне виховання тварини.

Якою би не була причина, варто знати про ознаки, що тварина готується атакувати. Про це детальніше - в матеріалі Styler нижче.

Зверніть увагу на три частини тіла

Коли собака готовий атакувати, це можна побачити по трьом частинам тіла. Звернуть увагу першочергово на:

  • тулуб
  • вуха
  • хвіст тварини

Напружене тіло

Якщо тварина спокійна і не оцінює ситуацію, що склалася, як небезпечну, то її тіло спокійне.

А от будь-яка напруга свідчить про стрес або страх.

Підібганий хвіст

Про те, що годованець злякався, говорить його хвіст.

Цілком ймовірно, що собака, яка перебуває в такому стані, скоро дійде до висновку про необхідність захищатися.

Притиснуті вуха

Таке розташування вух часто вважається проявом стресу у тварини.

Не виключено, що невдовзі собака вкусить того, в кому вона побачить загрозу для себе і своєї території.

Зазначимо, всі перераховані вище ознаки свідчать, що тварина з якоїсь причини зіткнулася з серйозним психічним і емоційним навантаженням. Тому з таким собакою треба поводитися обережно.

Які породи вважаються найбільш агресивними

Деякі породи собак визнані найзлішими у світі через особливості свого характеру у поєднанні з сильними фізичними даними.

До таких відносять:

  • Американського пітбультер'єра
  • Ротвейлера
  • Алабая
  • Добермана
  • Стаффордширського тер'єра
  • Аргентинського дога
  • Американського бандога

Раніше ми писали, як виглядає акваріумна рибка вартістю 80 тисяч доларів.

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