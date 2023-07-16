Як зрозуміти, що собака готується вас вкусити: три ознаки
Собаки можуть проявляти агресивну поведінку і бути дійсно небезпечними для інших тварин, дітей та дорослих. Причинами цього може бути потреба в захисті території, господаря чи неправильне виховання тварини.
Якою би не була причина, варто знати про ознаки, що тварина готується атакувати. Про це детальніше - в матеріалі Styler нижче.
Зверніть увагу на три частини тіла
Коли собака готовий атакувати, це можна побачити по трьом частинам тіла. Звернуть увагу першочергово на:
- тулуб
- вуха
- хвіст тварини
Напружене тіло
Якщо тварина спокійна і не оцінює ситуацію, що склалася, як небезпечну, то її тіло спокійне.
А от будь-яка напруга свідчить про стрес або страх.
Підібганий хвіст
Про те, що годованець злякався, говорить його хвіст.
Цілком ймовірно, що собака, яка перебуває в такому стані, скоро дійде до висновку про необхідність захищатися.
Притиснуті вуха
Таке розташування вух часто вважається проявом стресу у тварини.
Не виключено, що невдовзі собака вкусить того, в кому вона побачить загрозу для себе і своєї території.
Зазначимо, всі перераховані вище ознаки свідчать, що тварина з якоїсь причини зіткнулася з серйозним психічним і емоційним навантаженням. Тому з таким собакою треба поводитися обережно.
Які породи вважаються найбільш агресивними
Деякі породи собак визнані найзлішими у світі через особливості свого характеру у поєднанні з сильними фізичними даними.
До таких відносять:
- Американського пітбультер'єра
- Ротвейлера
- Алабая
- Добермана
- Стаффордширського тер'єра
- Аргентинського дога
- Американського бандога
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