Що робити, якщо зник мобільний зв'язок: покрокова інструкція з відео

Україна під масовими ракетними ударами . Вибухи 10 жовтня лунають в Києві, Житомирі, Львові та інших містах. Багато українців уже скаржаться на перебої з мобільним зв'язком.

Що робити, якщо у вас раптом зникне мобільний зв'язок Київстар, lifecell, Vodafone (чи іншого оператора) - читайте в нашому матеріалі нижче.

Зауважимо, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Отже, це може впливати на якість роботи деяких послуг.

Час від часу пробуйте повернутися до мережі свого оператора . Це можна робити як вручну, так і увімкнувши автовибір мережі.

Додамо, що тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора, тобто, у вас не списуватимуться ніякі додаткові гроші.

Якщо зареєструватися не вдалося , спробувати ще раз або оберіть іншу мережу.

Перш за все потрібно відключити автовибір мережі :

Тримайте також детальний алгоритм і правила, які врятують вам життя під час атаки дронів-камікадзе.

Раніше ми писали, як правильно видалити файли з телефону, щоб їх ніхто й ніколи не відновив.