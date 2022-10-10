Что делать, если исчезла мобильная связь: пошаговая инструкция с видео

Украина под массовыми ракетными ударами. Взрывы 10 октября раздаются в Киеве, Житомире, Львове и других городах. Многие украинцы уже жалуются на перебои с мобильной связью.
Что делать, если у вас вдруг исчезнет мобильная связь Киевстар, lifecell, Vodafone (или другого оператора) - читайте в нашем материале ниже.
Прежде всего нужно отключить автовыбор сети:
Затем следует найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.
Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выберите другую сеть.
Обязательно проверьте возможность исходящего вызова или отправки SMS.
Добавим, что тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора, то есть у вас не будут списываться никакие дополнительные деньги.
Время от времени попробуйте вернуться к сети своего оператора. Это можно делать как вручную, так и включив выбор автосети.
Отметим, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.
Держите также подробный алгоритм и правила, которые спасут вам жизнь во время атаки дронов-камикадзе .
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