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Что делать, если исчезла мобильная связь: пошаговая инструкция с видео

Инструкция на случай исчезновения мобильной связи из-за обстрелов российскими ракетами (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Украина под массовыми ракетными ударами. Взрывы 10 октября раздаются в Киеве, Житомире, Львове и других городах. Многие украинцы уже жалуются на перебои с мобильной связью.

Что делать, если у вас вдруг исчезнет мобильная связь Киевстар, lifecell, Vodafone (или другого оператора) - читайте в нашем материале ниже.

Что делать, если исчезнет мобильная связь

Прежде всего нужно отключить автовыбор сети:

  • на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор
  • на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети.

Затем следует найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выберите другую сеть.

Обязательно проверьте возможность исходящего вызова или отправки SMS.

Добавим, что тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора, то есть у вас не будут списываться никакие дополнительные деньги.

Время от времени попробуйте вернуться к сети своего оператора. Это можно делать как вручную, так и включив выбор автосети.

Отметим, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.

Держите также подробный алгоритм и правила, которые спасут вам жизнь во время атаки дронов-камикадзе .

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