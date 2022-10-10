Что делать, если исчезла мобильная связь: пошаговая инструкция с видео

Что делать, если исчезнет мобильная связь

Прежде всего нужно отключить автовыбор сети:

на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор

на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети.

Затем следует найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выберите другую сеть.

Обязательно проверьте возможность исходящего вызова или отправки SMS.

Добавим, что тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора, то есть у вас не будут списываться никакие дополнительные деньги.

Время от времени попробуйте вернуться к сети своего оператора. Это можно делать как вручную, так и включив выбор автосети.

Отметим, что подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Это может влиять на качество работы некоторых услуг.