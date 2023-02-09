Що робити, якщо травмували родимку: покрокова інструкція від дерматолога

Ушкодження родимок на тілі - вроджених чи набутих доброякісних утворень на шкірі у вигляді пігментної плями - нерідко викликає у людини занепокоєння про можливі негативні наслідки.

Що робити у разі травмування родимки, і чи варто довіряти поширеним міфам із цього приводу?