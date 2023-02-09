Що робити, якщо травмували родимку: покрокова інструкція від дерматолога
Ушкодження родимок на тілі - вроджених чи набутих доброякісних утворень на шкірі у вигляді пігментної плями - нерідко викликає у людини занепокоєння про можливі негативні наслідки.
Що робити у разі травмування родимки, і чи варто довіряти поширеним міфам із цього приводу?
Відповідь на ці запитання дала українська лікарка-дерматовенеролог Тетяна Пасєка у своєму Instagram.
Дії у разі травмування родимки
- Насамперед фахівець закликає не панікувати і не сприймати за чисту монету різноманітні "жахачки" з інтернету про родимки.
- Слід обробити місце антисептичним розчином - хлоргексидином. А ось йод чи зеленку використовувати не потрібно. Річ у тім, що такі спиртові барвники можуть при обробці створити опік або подразнення, до того ж лікареві буде важче оглянути вашу травмовану родимку та поставити діагноз.
- Якщо виступила кров, для обробки підійде перекис водню.
- Під час обробки ран антисептиками використовуйте бинт, стерильні серветки або ватяні диски. Річ у тому, що звичайна вата з мотка може залишити всередині рани ворсинки.
- Щоб запобігти зараженню, слід заклеїти рану пластиром.
- Також слід повідомити свого лікаря дерматолога про травмування родимки та записатися на прийом, щоб фахівець за допомогою дерматоскопа визначив -– пошкоджене новоутворення є доброякісним чи злоякісним, і чи потрібно його видаляти.
"В більшості випадків своїм пацієнтам я рекомендую видалення з подальшим гістологічним дослідженням для підтвердження діагнозу чи спростування", - додала Пасєка.
Також дерматовенеролог розвінчала поширений міф про те, що нібито травмована родимка може спричинити рак шкіри.
"Ні, не може. Немає доведених досліджень, щоб підтвердити цей міф. Родимка не перероджується в рак", - зазначає фахівець.
Нагадаємо, перед цим лікарка пояснила, які родимки у дітей мають насторожити батьків.
А також раніше онколог розповіла, як розпізнати небезпечну родимку.