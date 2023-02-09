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Що робити, якщо травмували родимку: покрокова інструкція від дерматолога

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 16:17
Що робити, якщо травмували родимку: покрокова інструкція від дерматолога Фото: дерматолог висловилася про родимки (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Ушкодження родимок на тілі - вроджених чи набутих доброякісних утворень на шкірі у вигляді пігментної плями - нерідко викликає у людини занепокоєння про можливі негативні наслідки.

Що робити у разі травмування родимки, і чи варто довіряти поширеним міфам із цього приводу?

Відповідь на ці запитання дала українська лікарка-дерматовенеролог Тетяна Пасєка у своєму Instagram.

Дії у разі травмування родимки

  1. Насамперед фахівець закликає не панікувати і не сприймати за чисту монету різноманітні "жахачки" з інтернету про родимки.
  2. Слід обробити місце антисептичним розчином - хлоргексидином. А ось йод чи зеленку використовувати не потрібно. Річ у тім, що такі спиртові барвники можуть при обробці створити опік або подразнення, до того ж лікареві буде важче оглянути вашу травмовану родимку та поставити діагноз.
  3. Якщо виступила кров, для обробки підійде перекис водню.
  4. Під час обробки ран антисептиками використовуйте бинт, стерильні серветки або ватяні диски. Річ у тому, що звичайна вата з мотка може залишити всередині рани ворсинки.
  5. Щоб запобігти зараженню, слід заклеїти рану пластиром.
  6. Також слід повідомити свого лікаря дерматолога про травмування родимки та записатися на прийом, щоб фахівець за допомогою дерматоскопа визначив -– пошкоджене новоутворення є доброякісним чи злоякісним, і чи потрібно його видаляти.

"В більшості випадків своїм пацієнтам я рекомендую видалення з подальшим гістологічним дослідженням для підтвердження діагнозу чи спростування", - додала Пасєка.

Також дерматовенеролог розвінчала поширений міф про те, що нібито травмована родимка може спричинити рак шкіри.

"Ні, не може. Немає доведених досліджень, щоб підтвердити цей міф. Родимка не перероджується в рак", - зазначає фахівець.

Нагадаємо, перед цим лікарка пояснила, які родимки у дітей мають насторожити батьків.

А також раніше онколог розповіла, як розпізнати небезпечну родимку.

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