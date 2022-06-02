Родинки у детей: какие из них вас должны насторожить

Появление родинок у детей - это нормально. Их количество, тип, время появления управляемы нашей генетикой. Не следует волноваться, если вы заметили их появление у ребенка. Рак кожи у детей – это редкое явление, однако следует всегда быть на страже.

Когда родинки должны вас насторожить

Изменение родинки



Это нормально, что родинка растет так же, как ребенок. Также естественно, что родинки у ребенка темнеют или светлеют. Если родинка быстро растет (или меняется), это должно вызывать беспокойство. Также следует насторожиться, если какая-то родинка на вид отличается от всех остальных. Дерматологи называют эти родинки "гадкими утятами". Такие изменения могут являться признаком рака кожи.

Родинка куполообразной формы



Если вы видите приподнятый круглый нарост на коже вашего ребенка, у которого розовый, красный или коричневый цвет, это, скорее всего, невус Шпиц. Это безвредная родинка, обычно появляющаяся в возрасте от 10 до 20 лет. Ребенок может родиться с таким типом родинки. Рельефная поверхность может быть гладкой или шероховатой. Иногда поверхность разрывается и кровоточит. Хотя невус Шпица безвреден, он может очень напоминать меланому, самый серьезный тип рака кожи.

Любые новообразования, похожие на описанные выше, должны быть осмотрены дерматологом. В некоторых случаях дерматолог может удалить ее. Однако если образование не меняется, дерматолог может решить только наблюдать за ним. Иногда эти родинки исчезают без лечения.

Кровоточивость родинки



Приподнятая родинка может зацепиться за что-нибудь и травмироваться. Однако если родинка кровоточит без причины, ее следует проверить. Также беспокойство вызывает родинка, которая выглядит как открытая язва. Кровотечение и не целостное новообразование может являться признаком меланомы.

Много родинок.



Это нормально для ребенка или подростка появление новых родинок. К тому времени, когда ребенок становится взрослым, обычно у него появляется от 12 до 20 родинок. Однако если у ребенка уже больше 50 родинок, ваш ребенок должен быть под наблюдением дерматолога. Австралийское исследование показало, что более половины пациентов в возрасте от 15 до 19 лет с меланомой имели не менее 100 родинок.

Большая родинка



Большинство родинок – это круглые (или овальные) пятна, меньшие в диаметре, чем резинка на карандаше. У некоторых детей появляются родинки большего размера. Большая родинка может иметь диаметр от 1,5 до 20 см. Гигантская родинка может покрывать часть тела ребенка. Обычно они врожденные или могут появиться вскоре после рождения. Наличие большой или гигантской родинки повышает риск развития у ребенка меланомы и других проблем со здоровьем. Этот риск больше, когда ребенок еще маленький. Более половины меланом, развивающихся в гигантских родинках, диагностируется до 10 лет.

Когда стоит беспокоиться о родинках у детей (фото: littleone.com)

Что категорически нельзя делать с родинками

Профилактически удалять родинки. Обычно опасности они не несут. Рак кожи обычно появляется на коже, а не из родинок.

Защищать только родинку от солнца. В защите нуждается вся кожа, содержания заклеивать пластырем только одну родинку не имеет.

Удалять родинки, если они травмируются с целью профилактики рака кожи.

Если родинка не нравится подростку – спокойно можно удалять ее с косметической целью. От этого они в рак не превращаются и не метастазируют.

Не выжигайте родинки мазями, чистотелом. Все удаления должны быть врачом и с дополнительным обследованием. У малышей все болезненные процедуры должны избегаться.

Если родинка большая или гигантская – выполняются пластические операции под общим обезболиванием.

Если родинка есть на какой-то части лица или тела - это не несет никаких данных о характере или судьбе ребенка. Не переживайте.