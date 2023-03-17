Что делать, если химчистка испортила вещь: инструкция по возврату денег
Иногда так случается, что вещи возвращаются из химчисток испорченными - пальто на два размера меньше или пятна на куртке. В такой ситуации следует придерживаться четких инструкций.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Что нужно сделать
Когда забираете одежду из химчистки, нужно проверить качество выполнения услуги в присутствии работника химчистки. В общем, потребитель имеет право на проверку качества предоставляемых услуг и их соответствия заказу.
Согласно ст. 10 Закона Украины "О защите прав потребителей", если одежду химчистка испортила, человек имеет право требовать:
- безвозмездного устранить недостатки;
- уменьшение цены проделанной работы;
- безвозмездного изготовления другой вещи из такого же материала и такого же качества или повторного выполнения работы;
- возмещение причиненного ему ущерба с устранением недостатков выполненной работы своими силами или с привлечением третьего лица;
- реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством в день заключения соответствующего договора.
Указанные требования подлежат удовлетворению при обнаружении недостатков во время приемки выполненной работы. Химчистка обязана в течение месяца возместить ущерб.
Эксперты говорят, если вам возвращают некачественно очищенные или испорченные вещи - обратитесь в администрацию заведения с письменной жалобой.
К жалобе добавьте копию квитанции по химчистке и копии других документов, которые могут являться доказательствами (копия документа, удостоверяющего стоимость вещи, копия справки об оценочной стоимости вещи).
На что обращать внимание, когда сдаете вещи в химчистку
Когда вы сдаете вещи в химчистку, то вам обязаны выдать документ - квитанцию.
Прежде чем подписывать выданную квитанцию, внимательно изучите ее содержание.
Необходимо знать, что в квитанции в обязательном порядке должны содержаться:
- наименование и местонахождение химчистки;
- фамилия, инициалы, адрес и телефон заказчика;
- вид услуги (работы);
- наименование изделия, его цвет, состав, комплектность, фурнитуры, степень износа изделия;
- дата приемки заказа и срок его выполнения;
- стоимость услуги.
Раньше мы сообщали, какие вещи нужно сдавать в химчистку, а не стирать самостоятельно.
Также мы писали, почему стиральная машина плохо отжимает одежду.