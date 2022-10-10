Що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення: детальна інструкція

Російські війська 10 жовтня масово завдавали ракетні удари по деяких містах України. Окупанти всіма способами намагаються зломити українців, тому потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.

Про це повідомляє МВС .

Росія жорстоко обстрілює об‘єкти критичної інфраструктури. Тому важливо знати, як діяти, якщо зникло українське ефірне мовлення.

Для того, щоб бути в курсі всіх подій, потрібно:

Українські канали розкодовані на супутнику. Тому, щоб дивитися українське телебачення, необхідно мати супутниковий ресивер і антену;

YouTube. Більшість українських каналів має свій YouTube-канал, тому просто знайдіть мовлення там. Якщо інтернет не дозволяє дивитися у високій якості, можна зменшити його в налаштуваннях;

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ до українських каналів безкоштовний;

Можна слухати радіомовлення - radioplayer.ua.

Також, щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, необхідно:

завчасно продублювати свої месенджери та засоби, що використовують стаціонарний інтернет (ноутбук та комп'ютер);

за наявності стаціонарного телефона завчасно з'ясуйте стаціонарні телефони аварійних служб, контактні телефони органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

завчасно узгодьте з рідними, близькими та знайомими час і місця зустрічі у випадку непередбачуваних ситуацій.

Додамо, якщо зник мобільний зв'язок, то потрібно звертати увагу на оповіщення від ДСНС, органів влади через ЗМІ про місця збору, евакуації та укриття.