Як працюють великі супермаркети у Києві після ракетних ударів: офіційні заяви

РБК-Україна зібрало інформацію про те, як працюють великі магазини у столиці 10 жовтня.

За словами очевидців, у магазинах у різних районах столиці після скасування повітряної тривоги спостерігалися великі черги та ажіотаж на окремі товари.

Сьогодні, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку держави-агресора Росії. Під ударами опинилася низка областей країни, в тому числі Львів, Миколаїв, Харків та інші міста. Багато населених пунктів залишилися без електропостачання.

Більшість магазинів у столиці України після тривалої ранкової тривоги працюють у звичному режимі. Так, за звичним графіком працюють магазини "Фора" та "Новус", "Епіцентр". У Епіцентрі нагадують, що закриваються під час повітряних тривог, а час закриття більшості магазинів зазначено стандартний: о 21.00.

Зверніть увагу: Всі магазини мережі "Ашан Україна" сьогодні, 10 жовтня, закриті. Про це свідчить допис компанії на офіційній сторінці у Facebook:

"З міркувань безпеки наші магазини сьогодні не працюватимуть. Ми повернемося до роботи, як тільки ситуація покращиться".

Всі магазини Metro в Києві на цей момент працюють у звичному режимі та не змінювали графіку, але під час звернення на гарячу лінію для клієнтів покупців попереджають, що після тривалої повітряної тривоги, яка тривала понад 5 годин, працівникам мережі потрібен певний час, щоб відновити роботу через те, що вони перебували в укритті.

Фото: У магазинах у різних районах столиці після скасування повітряної тривоги спостерігалися великі черги та ажіотаж на окремі товари (Віталій Носач/РБК-Україна)

У мережі супермаркетів "Сільпо" заявили, що магазини "намагаються продовжити працювати по максимуму" і роблять "можливе, щоб це було хоч якось безпечно", - заявили у компанії. Там нагадали, що під час тривоги більшість магазинів "Сільпо" не працюють.

Водночас магазини мережі продовжують обслуговувати покупців у приміщеннях, які можуть слугувати укриттями. Але якщо пропало електропостачання, такі приміщення теж доведеться закрити.

Наразі без електрики залишилися супермаркети "Сільпо" у таких містах:

Лозова;

Харків:

Полтава;

Миргород;

Київ – частково;

Львів - частково.

В супермаркетах кажуть, що запаси продуктів є на складах, і водії будуть довозити товар в магазини при першій нагоді.

У коментарі РБК-Україна представники крупних торгівельних мереж закликають покупців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перевіряти графік роботи магазинів на офіційних сайтах та в соцмережах.