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Что делать, если в эфире исчезло украинское телевидение: подробная инструкция

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Понедельник 10 октября 2022 14:25
Что делать, если в эфире исчезло украинское телевидение: подробная инструкция Что делать, если пропало телевидение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 10 октября массово наносили ракетные удары по некоторым городам Украины. Оккупанты всеми способами пытаются сломить украинцев, поэтому нужно быть готовым к любой ситуации.

Об этом сообщает МВД.

Россия жестоко обстреливает объекты критической инфраструктуры. Поэтому важно знать, как действовать, если исчезло украинское эфирное вещание.

Для того чтобы быть в курсе всех событий, нужно:

  • Украинские каналы раскодированы на спутнике. Поэтому, чтобы смотреть украинское телевидение, необходимо иметь спутниковый ресивер и антенну;
  • YouTube. Большинство украинских каналов имеют свой YouTube-канал, поэтому просто найдите вещание там. Если интернет не позволяет смотреть в высоком качестве, можно снизить его в настройках;
  • На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ к украинским каналам бесплатный;
  • Можно слушать радиовещание - radioplayer.ua.

Также, чтобы не остаться без связи при отключении мобильных операторов, необходимо:

  • заблаговременно продублировать свои мессенджеры и средства, использующие стационарный интернет (ноутбук и компьютер);
  • при наличии стационарного телефона заранее уточните стационарные телефоны аварийных служб, контактные телефоны органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • заранее согласуйте с родными, близкими и знакомыми время и места встречи в случае непредвиденных ситуаций.

Добавим, если исчезла мобильная связь, нужно обращать внимание на оповещения от ГСЧС, органов власти через СМИ о местах сбора, эвакуации и укрытия.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию с видео, которая поможет в случае, если исчезнет связь.

Также мы писали, как работают крупные супермаркеты в Киеве после ракетных ударов.

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