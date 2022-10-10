Что делать, если в эфире исчезло украинское телевидение: подробная инструкция

Российские войска 10 октября массово наносили ракетные удары по некоторым городам Украины. Оккупанты всеми способами пытаются сломить украинцев, поэтому нужно быть готовым к любой ситуации.

Об этом сообщает МВД .

Россия жестоко обстреливает объекты критической инфраструктуры. Поэтому важно знать, как действовать, если исчезло украинское эфирное вещание.

Для того чтобы быть в курсе всех событий, нужно:

Украинские каналы раскодированы на спутнике. Поэтому, чтобы смотреть украинское телевидение, необходимо иметь спутниковый ресивер и антенну;

YouTube. Большинство украинских каналов имеют свой YouTube-канал, поэтому просто найдите вещание там. Если интернет не позволяет смотреть в высоком качестве, можно снизить его в настройках;

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, Megogo, Kyivstar TV, All TV доступ к украинским каналам бесплатный;

Можно слушать радиовещание - radioplayer.ua.

Также, чтобы не остаться без связи при отключении мобильных операторов, необходимо:

заблаговременно продублировать свои мессенджеры и средства, использующие стационарный интернет (ноутбук и компьютер);

при наличии стационарного телефона заранее уточните стационарные телефоны аварийных служб, контактные телефоны органов государственной власти и органов местного самоуправления;

заранее согласуйте с родными, близкими и знакомыми время и места встречи в случае непредвиденных ситуаций.

Добавим, если исчезла мобильная связь, нужно обращать внимание на оповещения от ГСЧС, органов власти через СМИ о местах сбора, эвакуации и укрытия.