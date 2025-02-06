Що робити, якщо чоловік перестав звертати на вас увагу: 7 порад

Відчуття, що коханий більше не помічає вас, болюче. Він рідше говорить компліменти, не ініціює спільний час, його думки десь далеко. Що робити? Замість образ і мовчазного протесту потрібно діяти.

Що має зробити жінка, на яку перестав звертати увагу чоловік, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Не робіть вигляд, що все нормально

"Якщо вас щось турбує, варто це озвучити. Не звинуваченнями на кшталт "Ти мене більше не любиш!", а відвертою розмовою: "Мені здається, що ми віддалилися. Що ти про це думаєш?" - радить експерт.

2. Подивіться на ситуацію з боку

Його поведінка справді змінилася чи це лише ваші відчуття? Можливо, він у стресі, перевантажений роботою або чимось пригнічений. Чоловіки часто закриваються, коли мають проблеми.

3. Не випрошуйте увагу, а викликайте інтерес

Замість того щоб дорікати й вимагати уваги, займіться собою - знайдіть захоплення, змініть зачіску, почніть займатися спортом.

"Нове хобі, спорт, зміна стилю - це не про те, щоб "завоювати" його знову, а про повернення власної цілісності та впевненості, - пояснює коуч.

4. Відновіть фізичний контакт

Дотики - потужний спосіб повернути близькість. Почніть із легких жестів: обіймайте, торкайтеся мимохідь, цілуйте в щоку. Часто віддалення починається саме з втрати тілесної взаємодії.

5. Додайте новизни у ваші взаємини

Рутина - вбивця почуттів. Робота-дім-діти-батьки - це важливе, це те, з чого складається наше життя. Але коли це все стає рутиною, відбувається автоматично - життя здається прісним.

"Запропонуйте щось нестандартне: спонтанне побачення, спільну подорож або навіть просто несподівану вечерю вдома при свічках", - радить фахівець

6. Дозвольте йому скучити

Якщо ви постійно поруч, завжди доступні, то чоловік може сприймати це як належне. Дайте собі трохи простору: проведіть час із подругами, займіться улюбленими справами.

7. Якщо нічого не змінюється - розберіться в причинах

Якщо після всіх спроб ситуація не покращується, варто чесно запитати себе: у чому справжня проблема? Чи не ховається тут глибша криза у стосунках?

"І головне - чи хочете ви обоє їх зберігати? Стосунки не можуть бути завжди однаково яскравими, але вони можуть розвиватися, якщо їх підтримувати. І найважливіше - не втрачати себе в спробах повернути увагу іншого", - резюмує Віталій Курсік.