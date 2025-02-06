Что делать, если мужчина перестал обращать на вас внимание: 7 советов

Ощущение, что любимый больше не замечает вас, болезненно. Он реже говорит комплименты, не инициирует совместное время, его мысли где-то далеко. Что делать? Вместо обид и молчаливого протеста нужно действовать.

Что должна сделать женщина, на которую перестал обращать внимание мужчина, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

1. Не делайте вид, что все нормально

"Если вас что-то беспокоит, стоит это озвучить. Не обвинениями вроде "Ты меня больше не любишь!", а откровенным разговором: "Мне кажется, что мы отдалились. Что ты об этом думаешь?" - советует эксперт.

2. Посмотрите на ситуацию со стороны

Его поведение действительно изменилось или это только ваши ощущения? Возможно, он в стрессе, перегружен работой или чем-то подавлен. Мужчины часто закрываются, когда имеют проблемы.

3. Не выпрашивайте внимание, а вызывайте интерес

Вместо того чтобы упрекать и требовать внимания, займитесь собой - найдите увлечение, смените прическу, начните заниматься спортом.

"Новое хобби, спорт, смена стиля - это не о том, чтобы "завоевать" его снова, а о возвращении собственной целостности и уверенности, - объясняет коуч.

4. Восстановите физический контакт

Прикосновения - мощный способ вернуть близость. Начните с лёгких жестов: обнимайте, прикасайтесь мимоходом, целуйте в щёку. Часто отдаление начинается именно с потери телесного взаимодействия.

5. Добавьте новизны в ваши отношения

Рутина - убийца чувств. Работа-дом-дети-родители - это важное, это то, из чего состоит наша жизнь. Но когда это все становится рутиной, происходит автоматически - жизнь кажется пресной.

"Предложите что-то нестандартное: спонтанное свидание, совместное путешествие или даже просто неожиданный ужин дома при свечах", - советует специалист

6. Позвольте ему соскучиться

Если вы постоянно рядом, всегда доступны, то мужчина может воспринимать это как должное. Дайте себе немного пространства: проведите время с подругами, займитесь любимыми делами.

7. Если ничего не меняется - разберитесь в причинах

Если после всех попыток ситуация не улучшается, стоит честно спросить себя: в чем настоящая проблема? Не скрывается ли здесь более глубокий кризис в отношениях?

"И главное - хотите ли вы оба их сохранять? Отношения не могут быть всегда одинаково яркими, но они могут развиваться, если их поддерживать. И самое важное - не терять себя в попытках вернуть внимание другого", - резюмирует Виталий Курсик.