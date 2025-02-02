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"Любов - це страждання", "діти рятують шлюб" і ще 5 хибних уявлень про ідеальні стосунки

Неділя 02 лютого 2025 21:20
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"Любов - це страждання", "діти рятують шлюб" і ще 5 хибних уявлень про ідеальні стосунки У які міфи про кохання та стосунки не варто вірити (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Усі ми росли на романтичних міфах із серіалів, книг і бабусиних розповідей, які, на жаль, не мали нічого спільного з реальним життям. І якщо ви досі шукаєте "ту саму ідеальну любов", то, можливо, маєте в голові кілька абсолютно хибних уявлень.

Чому ці популярні "істини" про стосунки не працюють та яку правду варто пам'ятати, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Любов - це страждання

А ще - постійний біль, сльози та емоційні гойдалки. Ну, якщо вірити мелодрамам, то так. Але насправді любов - це про радість, взаємоповагу і підтримку.

Чому це небезпечно: Такі переконання змушують терпіти токсичні стосунки, виправдовувати насильство (емоційне чи фізичне) та обирати партнерів, які вас використовують.

Правда: Любов не повинна бути полем бою. Це союз двох дорослих людей, які вміють чути одне одного.

2. Діти рятують шлюб

О, класика жанру! Якщо у вас проблеми у стосунках, просто заведіть дитину, і все налагодиться. І ось тепер, замість двох розгублених людей, є ще й третя маленька людина, яка потребує вашої уваги 24/7.

Чому це небезпечно: Дитина не вирішує проблем. Вона лише додає навантаження і загострює конфлікти, які ви не вирішили раніше.

Правда: Спочатку розв'язуйте свої проблеми як партнери, а вже потім ставайте батьками.

3. У справжньому коханні слова не потрібні

Ах, це магічне "він має розуміти мене без слів". Ні, друзі, не має.

Чому це небезпечно: Відсутність комунікації породжує образи, непорозуміння та сварки. Ваш партнер не телепат і не читає ваші думки.

Правда: Говоріть про свої почуття, бажання та потреби. Ваша відкритість - це ключ до здорових стосунків.

4. У хороших стосунках немає конфліктів

Якщо ви ніколи не сваритеся, то у вас або ідеальна пара, або один з вас просто постійно все терпить.

Чому це небезпечно: Пригнічені конфлікти накопичуються і врешті-решт вибухають із подвоєною силою.

Правда: Конфлікти - це нормально. Головне - навчитися вирішувати їх конструктивно.

5. Ревнощі - це ознака кохання

"Якщо він тебе ревнує, значить, кохає!" Або "ревнує, бо боїться втратити". Насправді ревнощі - це не любов, а недовіра та власні комплекси.

Чому це небезпечно: Ревнощі часто стають причиною контролю, маніпуляцій і навіть насильства у стосунках.

Правда: Довіра і свобода - базові складові здорової любові.

6. Ідеальний партнер сам усе зробить для ваших стосунків

Ви можете просто насолоджуватися, а партнер сам розв'язуватиме всі проблеми. Ну-ну.

Чому це небезпечно: Стосунки - це про командну роботу. Якщо все "тягне" одна людина, то швидко вигоряє і втрачає бажання бути в цих стосунках.

Правда: Здоровий союз - це коли обоє вкладаються емоційно, ментально та фізично.

7. Любов завжди вічна

Романтика, емоції, метелики в животі… А потім? Якщо не працювати над стосунками, вони згасають, як вогник на свічці.

Чому це небезпечно: Очікування вічної пристрасті призводить до розчарувань і навіть до розриву стосунків.

Правда: Любов змінюється. Вона росте і трансформується. Метелики з часом зникають, але замість них з’являється глибока близькість і дружба.

Як відмовитися від міфів і побудувати здорові стосунки?

  • Будьте чесними із собою та партнером
  • Навчіться говорити та чути
  • Розвивайте довіру та підтримку
  • Відмовтеся від ілюзій про "ідеальність"

"Любов - це не драма, не жертви та не фантазії. Це про реальних людей, які створюють щось справжнє. А міфи? Їх залишимо для серіалів", - резюмує Віталій Курсік.

Раніше ми писали про те, з якими проблемами стикаються більшість пар та як їх вирішити.

А ще розповідали про те, чому радянський наратив "з милим рай і у шалаші" шкідливий та небезпечний.

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