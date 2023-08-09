Ваш чоловік проводить багато часу з друзями: 5 способів повернути його в сім'ю

Жінці хочеться, щоб коханий чоловік був завжди поряд. Однак часто вони проводять багато свого часу з друзями. Якщо так сталось, то варто знати, що робити у такій ситуації.
Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.
Відкрито обговорюйте свої почуття та очікування з чоловіком. Поділіться своїми потребами щодо часу, який ви хочете проводити разом.
Спробуйте зʼясувати, чому він проводить багато часу з друзями. Можливо, це його спосіб розважитися чи релаксувати. Важливо обговорити це.
Знайдіть компроміс, який зможе забезпечити обох: індивідуальний час з друзями та якісний час разом.
Спробуйте знайти інтереси, які вам обом подобаються і можна робити їх разом. Це сприятиме зміцненню вашого зв'язку.
Важливо зрозуміти, що друзі для чоловіка також важливі. Підтримуйте його дружні стосунки, але також нагадайте про важливість стосунків з вами.
Коли чоловік дуже багато спілкується з друзями, дружина часто реагує та:
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо стосунки більше не приносять радості.
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