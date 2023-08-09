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Ваш чоловік проводить багато часу з друзями: 5 способів повернути його в сім'ю

Чому чоловік проводить багато часу з друзями (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Жінці хочеться, щоб коханий чоловік був завжди поряд. Однак часто вони проводять багато свого часу з друзями. Якщо так сталось, то варто знати, що робити у такій ситуації.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.

Спілкуйтесь

Відкрито обговорюйте свої почуття та очікування з чоловіком. Поділіться своїми потребами щодо часу, який ви хочете проводити разом.

Розуміння

Спробуйте зʼясувати, чому він проводить багато часу з друзями. Можливо, це його спосіб розважитися чи релаксувати. Важливо обговорити це.

Компроміс

Знайдіть компроміс, який зможе забезпечити обох: індивідуальний час з друзями та якісний час разом.

Спільні заняття

Спробуйте знайти інтереси, які вам обом подобаються і можна робити їх разом. Це сприятиме зміцненню вашого зв'язку.

Дайте підтримку

Важливо зрозуміти, що друзі для чоловіка також важливі. Підтримуйте його дружні стосунки, але також нагадайте про важливість стосунків з вами.

Основні помилки

Коли чоловік дуже багато спілкується з друзями, дружина часто реагує та:

  • вимагає, щоб він повернувся додому в певну годину, тим самим показуючи, що вона в сім'ї головна і принижуючи перед друзями
  • дзвонить кожні п'ять хвилин, що викликає в чоловіка почуття роздратування, ніби його "душать", намагаються контролювати, як дитину
  • демонстративно ображається і весь вечір із ним не розмовляє
  • маніпулює почуттям провини
  • ставлять перед несправедливим вибором
  • налаштовує його проти друзів, знаходячи у них недоліки

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо стосунки більше не приносять радості.

Також ми писали, як зрозуміти, що ви в стосунках з "нарцисом".

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