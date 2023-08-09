Ваш мужчина проводит много времени с друзьями: 5 способов вернуть его в семью

Общайтесь

Откровенно обсуждайте свои чувства и ожидания с мужчиной. Поделитесь своими потребностями относительно времени, которое вы хотите проводить вместе.

Понимание

Попытайтесь выяснить, почему он проводит много времени с друзьями. Возможно, это его способ развлечься или расслабиться. Важно обсудить это.

Компромисс

Найдите компромисс, который сможет обеспечить обоих: индивидуальное время с друзьями и качественное время вместе.

Совместные занятия

Попытайтесь найти интересы, которые вам обоим нравятся и можно делать их вместе. Это будет способствовать укреплению вашей связи.

Окажите поддержку

Важно понять, что друзья для мужчины тоже важны. Поддерживайте его дружеские отношения, но напомните о важности отношений с вами.

Основные ошибки

Когда муж очень много общается с друзьями, жена часто реагирует так: