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Ваш мужчина проводит много времени с друзьями: 5 способов вернуть его в семью

Почему мужчина проводит много времени с друзьями (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Женщине хочется, чтобы любимый мужчина был всегда рядом. Однако часто они проводят много времени с друзьями. Если так произошло, то следует знать, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Общайтесь

Откровенно обсуждайте свои чувства и ожидания с мужчиной. Поделитесь своими потребностями относительно времени, которое вы хотите проводить вместе.

Понимание

Попытайтесь выяснить, почему он проводит много времени с друзьями. Возможно, это его способ развлечься или расслабиться. Важно обсудить это.

Компромисс

Найдите компромисс, который сможет обеспечить обоих: индивидуальное время с друзьями и качественное время вместе.

Совместные занятия

Попытайтесь найти интересы, которые вам обоим нравятся и можно делать их вместе. Это будет способствовать укреплению вашей связи.

Окажите поддержку

Важно понять, что друзья для мужчины тоже важны. Поддерживайте его дружеские отношения, но напомните о важности отношений с вами.

Основные ошибки

Когда муж очень много общается с друзьями, жена часто реагирует так:

  • требует, чтобы он вернулся домой в определенный час, тем самым показывая, что она в семье главная и унижет перед друзьями
  • звонит каждые пять минут, что вызывает у мужчины чувство раздражения, будто его "давят", пытаются контролировать, как ребенка
  • демонстративно обижается и весь вечер с ним не разговаривает
  • манипулирует чувством вины
  • ставят перед несправедливым выбором
  • настраивает его против друзей, находя у них недостатки

Ранее мы сообщали, что делать, если отношения больше не доставляют радости.

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