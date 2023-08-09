Ваш мужчина проводит много времени с друзьями: 5 способов вернуть его в семью

Женщине хочется, чтобы любимый мужчина был всегда рядом. Однако часто они проводят много времени с друзьями. Если так произошло, то следует знать, что делать в такой ситуации.
Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.
Откровенно обсуждайте свои чувства и ожидания с мужчиной. Поделитесь своими потребностями относительно времени, которое вы хотите проводить вместе.
Попытайтесь выяснить, почему он проводит много времени с друзьями. Возможно, это его способ развлечься или расслабиться. Важно обсудить это.
Найдите компромисс, который сможет обеспечить обоих: индивидуальное время с друзьями и качественное время вместе.
Попытайтесь найти интересы, которые вам обоим нравятся и можно делать их вместе. Это будет способствовать укреплению вашей связи.
Важно понять, что друзья для мужчины тоже важны. Поддерживайте его дружеские отношения, но напомните о важности отношений с вами.
Когда муж очень много общается с друзьями, жена часто реагирует так:
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