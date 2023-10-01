Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок
Мережу ТікТок заполонила гра про кольори машин. Підлітки від неї фанатіють та залюбки грають. А от дорослі часто взагалі не "викупають", що відбувається, коли бачать ці забави на вулиці.
Про те, які правила гри, пояснює РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали ТікТок.
У чому суть гри
Часто можна помітити, що підлітки на вулицях, побачивши кольорові машини, починають виконувати різні завдання - цілуються, кусаються, б'ються. Суть гри полягає у тому, що кожен колір вимагає певної дії від учасників.
Є кілька інтерпретацій цієї гри, найпоширеніше трактування кольорів наступне:
- червоний - поцілуватися
- жовтий - вдарити
- зелений - обійнятись
- чорний - вкусити
- білий - ударити по сідницях
- синій - потиснути руку
- бежевий - почесати голову
- коричневий - дати потиличника
- фіолетовий - стукнутись кулаками
- рожевий - дати щигля
- помаранчевий - дати п'ять
- сірий - полоскотати
- машина "швидкої" - ущипнути руку
Правила гри про кольори машини (скриншот)
Також можуть бути й інші трактування цих кольорів. Наприклад, сірий може також означати - "послати когось", а білий - зайнятись сексом.
Натомість більшість дорослих не розуміють такої гри. Адже, якщо хочеться обійняти друга чи поцілувати, то можна це робити без будь-якої причини.
І абсолютно диким є те, що через колір машини доводиться бити, чи матюкати однолітків. Часто такі ігри на вулиці перетворюються на якусь вакханалію.
Правила гри про кольори машин (скриншот)
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