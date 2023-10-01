Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок

Мережу ТікТок заполонила гра про кольори машин. Підлітки від неї фанатіють та залюбки грають. А от дорослі часто взагалі не "викупають", що відбувається, коли бачать ці забави на вулиці.

У чому суть гри

Часто можна помітити, що підлітки на вулицях, побачивши кольорові машини, починають виконувати різні завдання - цілуються, кусаються, б'ються. Суть гри полягає у тому, що кожен колір вимагає певної дії від учасників.

Є кілька інтерпретацій цієї гри, найпоширеніше трактування кольорів наступне:

червоний - поцілуватися

жовтий - вдарити

зелений - обійнятись

чорний - вкусити

білий - ударити по сідницях

синій - потиснути руку

бежевий - почесати голову

коричневий - дати потиличника

фіолетовий - стукнутись кулаками

рожевий - дати щигля

помаранчевий - дати п'ять

сірий - полоскотати

машина "швидкої" - ущипнути руку

Правила гри про кольори машини (скриншот)

Також можуть бути й інші трактування цих кольорів. Наприклад, сірий може також означати - "послати когось", а білий - зайнятись сексом.

Натомість більшість дорослих не розуміють такої гри. Адже, якщо хочеться обійняти друга чи поцілувати, то можна це робити без будь-якої причини.

І абсолютно диким є те, що через колір машини доводиться бити, чи матюкати однолітків. Часто такі ігри на вулиці перетворюються на якусь вакханалію.

Правила гри про кольори машин (скриншот)