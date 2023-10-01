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Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок

Неділя 01 жовтня 2023 08:30
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Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок Гра в кольори заполонила ТікТок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Мережу ТікТок заполонила гра про кольори машин. Підлітки від неї фанатіють та залюбки грають. А от дорослі часто взагалі не "викупають", що відбувається, коли бачать ці забави на вулиці.

Про те, які правила гри, пояснює РБК-Україна (проект Styler).

При підготовці публікації використали матеріали ТікТок.

У чому суть гри

Часто можна помітити, що підлітки на вулицях, побачивши кольорові машини, починають виконувати різні завдання - цілуються, кусаються, б'ються. Суть гри полягає у тому, що кожен колір вимагає певної дії від учасників.

Є кілька інтерпретацій цієї гри, найпоширеніше трактування кольорів наступне:

  • червоний - поцілуватися
  • жовтий - вдарити
  • зелений - обійнятись
  • чорний - вкусити
  • білий - ударити по сідницях
  • синій - потиснути руку
  • бежевий - почесати голову
  • коричневий - дати потиличника
  • фіолетовий - стукнутись кулаками
  • рожевий - дати щигля
  • помаранчевий - дати п'ять
  • сірий - полоскотати
  • машина "швидкої" - ущипнути руку

Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТок

Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТокПравила гри про кольори машини (скриншот)

Також можуть бути й інші трактування цих кольорів. Наприклад, сірий може також означати - "послати когось", а білий - зайнятись сексом.

Натомість більшість дорослих не розуміють такої гри. Адже, якщо хочеться обійняти друга чи поцілувати, то можна це робити без будь-якої причини.

І абсолютно диким є те, що через колір машини доводиться бити, чи матюкати однолітків. Часто такі ігри на вулиці перетворюються на якусь вакханалію.

Що робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТокЩо робити, коли бачиш червону машину? Гра про кольори авто захопила ТікТокПравила гри про кольори машин (скриншот)

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