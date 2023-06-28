У TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків: про що йдеться

Tik Tok додав у свою платформу функцію "Family Pairing", яка дозволяє батькам контролювати, що їхні діти дивляться в додатку.

Про це написали розробники Tik Tok на своєму сайті.

Що відомо про нову функцію

"Сьогодні ми оголошуємо про новий спосіб, за допомогою якого батьки можуть контролювати перегляд контенту дітьми - функції Family Pairing", - йдеться в повідомленні.

Нова функція Family Pairing дозволяє батькам пов’язати свій обліковий запис з аккаунтом дитини.

" Ми чули від батьків, що вони хотіли б отримати більше способів налаштувати параметри контенту для дітей. Сьогодні ми додаємо цей інструмент у Family Pairing, щоб дозволити батькам контролювати контент та уникати відео, які, на їхню думку, неприпустимі ", - зазначили розробники.

Як увімкнути функцію батьківського контролю

Щоб увімкнути батьківський контроль потрібно просто в додатку зайти в "налаштування" та натиснути функцію Family Pairing або ця функція може ще називатись "Сімейний зв'язок".

Окрім контролю контенту можна встановити, скільки часу малеча може проводити в TikTok кожного дня.

Для підлітків віком від 13 до 17 років це налаштування ввімкнено за замовчуванням на 1 годину.

Як можна встановити ліміт часу:

Встановіть для дитини ліміт часу перед екраном безпосередньо зі свого облікового запису

Установіть один ліміт часу використання екрана на всіх пристроях вашої дитини

Встановіть пароль, який ви зможете ввести, коли ліміту буде досягнено, щоб дозволити малечі повернутися до TikTok

Також можна отримати інформацію, про те, скільки дитина провела часу в додатку - загальний витрачений час щодня, протягом 4 тижнів та кількість разів , скільки ваша дитина відкривала програму щодня протягом місяця.

До цього ж можна вмикати та вимикати push-сповіщення, налаштувавши необхідний час.

Крім того, ви можете налаштувати, хто може надсилати повідомлення вашій дитині, переглядати контент та коментувати.

Батьківський контроль TikTok Family Pairing доступний лише в мобільному додатку, а не в браузерах.