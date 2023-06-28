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У TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків: про що йдеться

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Середа 28 червня 2023 09:32
У TikTok з'явилася функція, яка порадує всіх батьків: про що йдеться Tik Tok отримав батьківський котроль над відео (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Tik Tok додав у свою платформу функцію "Family Pairing", яка дозволяє батькам контролювати, що їхні діти дивляться в додатку.

Про це написали розробники Tik Tok на своєму сайті.

Що відомо про нову функцію

"Сьогодні ми оголошуємо про новий спосіб, за допомогою якого батьки можуть контролювати перегляд контенту дітьми - функції Family Pairing", - йдеться в повідомленні.

Нова функція Family Pairing дозволяє батькам пов’язати свій обліковий запис з аккаунтом дитини.

"Ми чули від батьків, що вони хотіли б отримати більше способів налаштувати параметри контенту для дітей. Сьогодні ми додаємо цей інструмент у Family Pairing, щоб дозволити батькам контролювати контент та уникати відео, які, на їхню думку, неприпустимі", - зазначили розробники.

Як увімкнути функцію батьківського контролю

Щоб увімкнути батьківський контроль потрібно просто в додатку зайти в "налаштування" та натиснути функцію Family Pairing або ця функція може ще називатись "Сімейний зв'язок".

Окрім контролю контенту можна встановити, скільки часу малеча може проводити в TikTok кожного дня.

Для підлітків віком від 13 до 17 років це налаштування ввімкнено за замовчуванням на 1 годину.

Як можна встановити ліміт часу:

  • Встановіть для дитини ліміт часу перед екраном безпосередньо зі свого облікового запису
  • Установіть один ліміт часу використання екрана на всіх пристроях вашої дитини
  • Встановіть пароль, який ви зможете ввести, коли ліміту буде досягнено, щоб дозволити малечі повернутися до TikTok

Також можна отримати інформацію, про те, скільки дитина провела часу в додатку - загальний витрачений час щодня, протягом 4 тижнів та кількість разів, скільки ваша дитина відкривала програму щодня протягом місяця.

До цього ж можна вмикати та вимикати push-сповіщення, налаштувавши необхідний час.

Крім того, ви можете налаштувати, хто може надсилати повідомлення вашій дитині, переглядати контент та коментувати.

Батьківський контроль TikTok Family Pairing доступний лише в мобільному додатку, а не в браузерах.

Якщо ваша дитина отримує доступ до TikTok як з браузера, так і з мобільного додатка, ви все дно зможете скористатися доступними функціями батьківського контролю в інтернеті.

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