"Гру в кальмара" проведуть у реальному житті: що відомо про новий проект Netflix

Перший сезон серіалу "Гра в кальмарі" став найпопулярнішим продуктом Netflix за всю історію існування компанії. За перший місяць після прем'єри його перегляди становили понад 1,7 млрд годин. Натхненні таким успіхом Netflix вирішили запустити одразу два нові проєкти - другий сезон серіалу та реаліті-шоу, засноване на "Грі в кальмара".

Що відомо про "Гру в кальмари" у реальному житті, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Netflix у YouTube.

У листопаді 2023 року компанія Netflix запускає реаліті-шоу на основі "Гри у кальмара". У проєкті братимуть участь 456 осіб з усього світу. Усі учасники – старше 21 року.

Під час реаліті-шоу учасники змагатимуться у різноманітних випробуваннях. Деякі випробування з серіалу, а деякі будуть абсолютно новими. На кадрах тизера можна побачити, що учасники піднімаються сходами пастельних відтінків і біжать до Янг-Хі, величезної ляльки, яку глядачі бачили в одній із серій серіалу.

Переможцем стане лише один учасник, який пройде повністю усі випробування. На нього чекає грошовий приз, найбільший за всю історію проведення різних реаліті-шоу - у розмірі 4,56 млн доларів.

"Ставки високі, але в цій грі найстрашніша доля - повернутися додому з порожніми руками" - інтригують глядачів у Netflix.

Як зазначають організатори реаліті-шоу, всі учасники "Ігри в кальмари" залишаться цілими та неушкодженими. Прем'єру реаліті-шоу заплановано на 22 листопада 2023 року. Відомо, що зараз заплановано вже 10 епізодів.

Перший сезон "Гра в кальмара" вийшов у 2021 році й на цей час цей серіал є найпопулярнішим на Netflix. 2024 року продюсери обіцяють випустити другий сезон серіалу і вже показали його тизер.