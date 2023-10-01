Что делать, когда видишь красную машину? Игра о цветах авто захватила ТикТок
Сеть ТикТок заполонила игра о цветах машин. Подростки от нее фанатеют и охотно играют. А вот взрослые часто вообще не "выкупают", что происходит, когда видят эти забавы на улице.
О том, какие правила игры, объясняет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материалы ТикТок.
В чем суть игры
Часто можно заметить, что подростки на улицах, увидев цветные машины, начинают выполнять разные задачи - целуются, кусаются, дерутся. Суть игры заключается в том, что каждый цвет требует определенного действия от участников.
Есть несколько интерпретаций этой игры, самая распространенная трактовка цветов:
- красный - поцеловать
- желтый - ударить
- зеленый - обнять
- черный - укусить
- белый - ударить по ягодицам
- синий - пожать руку
- бежевый - почесать голову
- коричневый - дать подзатыльника
- фиолетовый - стукнуться кулаками
- розовый - дать щелбана
- оранжевый - дать пять
- серый - пощекотать
- машина "скорой" - ущипнуть руку
Правила игры о цветах машины (скриншот)
Также могут быть и другие трактовки этих цветов. Например, серый может также означать "послать кого-то", а белый - заняться сексом.
Большинство же взрослых не понимают такой игры. Ведь если хочется обнять друга или поцеловать, то это можно сделать без какой-либо причины.
И уж совершенно дико то, что из-за цвета машины приходится бить, или материть сверстников. Часто такие игры на улице превращаются в какую-то вакханалию.
Правила игры о цветах машин (скриншот)
Раньше мы писали о том, что "Игру в кальмара" проведут в реальной жизни - что известно.
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