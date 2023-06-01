Що робити із зіпсованою консервацією та чи можна її їсти: пояснення

Іноді трапляється так, що ви ще не встигли відкрити банку з варенням, а там уже з'явилася цвіль. Виходить, що продукт зіпсувався, і їсти його не можна. Але що ж тоді з ним робити?
Styler ділиться з читачами, що робити, якщо консервоване варення покрилося цвіллю.
Якщо в банці з'являється цвіль будь-якого кольору - жовта, сіра, біла, зелена - це означає, що в банку потрапив грибок і почав там розмножуватися.
Ось декілька причин появи грибка:
Порада: якщо в процесі консервації хочете додатково захистити продукт, обмотайте шийку банки пергаментним папером, а потім закочуйте кришками. Так ви убезпечите варення від потрапляння бактерій.
Лікарі не рекомендують це робити, адже ви ризикуєте отримати сильне отруєння або щонайменше алергію на певний продукт.
Якщо викидати варення ви не хочете, можна:
Крім того, його можна прокип'ятити, щоб так само вбити грибок. При цьому додайте до варення цукор у пропорції 200 грамів на один літр і проваріть до появи пінки.
Пінку потрібно зняти та викинути, а варення якомога швидше використати в побуті. Проте все ж краще брати його як начинку для чудових літніх пирогів.
Зауважте: "рятувати" варення можна, якщо шар цвілі не перевищує приблизно 2 сантиметри. Якщо грибка більше, точно викидайте консервацію у смітник.
Раніше ми розповідали, чи корисна домашня консервація, а кому її взагалі не можна.
Читайте також, як приготувати пісочне печиво з варенням за рецептом відомої кулінарки.