Что делать с испорченной консервацией и можно ли ее есть: объяснение

Иногда случается так, что вы еще не успели открыть банку с вареньем, а там уже появилась плесень. Выходит, что продукт испортился, и есть его нельзя. Но что тогда с ним делать?
Styler делится с читателями, что делать, если консервированное варенье покрылось плесенью.
Если в банке появляется плесень любого цвета - желтая, серая, белая, зеленая - это значит, что в банку попал грибок и начал там размножаться.
Вот несколько причин появления грибка:
Совет: если в процессе консервации хотите дополнительно защитить продукт, обмотайте горлышко банки пергаментной бумагой, а затем закатывайте крышками. Так вы обезопасите варенье от попадания бактерий.
Врачи не рекомендуют это делать, ведь вы рискуете получить сильное отравление или как минимум аллергию на определенный продукт.
Если выбрасывать варенье вы не хотите, можно:
Кроме того, его можно прокипятить, чтобы так же убить грибок. При этом добавьте к варенью сахар в пропорции 200 граммов на один литр и проварите до появления пенки.
Пенку нужно снять и выбросить, а варенье как можно быстрее использовать в обиходе. Однако все же лучше брать его как начинку для замечательных летних пирогов.
Заметьте: "спасать" варенье можно, если слой плесени не превышает примерно 2 сантиметра. Если грибка больше, точно выбрасывайте консервацию в помойку.
Раньше мы рассказывали, полезна ли домашняя консервация, а кому ее вообще нельзя.
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