4 тривожні ознаки, які вказують на появу тромбів у ногах
Біль у ногах може бути не лише ознакою перевтоми, а сигналізувати про появу тромбів у венах. У жодному випадку не варто ігнорувати цей симптом, бо тромби можуть відірватися і через кровоносні шляхи потрапити в інші органи.
Про те, які 4 ознаки попереджають про тромбоз вен, пише Express.
Які ознаки вказують на появу тромбів
Венозний хірург Омар Абу-Бакр заявляє, що приблизно 50 % людей із тромбозом глибоких вен можуть взагалі не відчувати жодних симптомів. Тому іноді цю проблему називають "мовчазним" станом.
При появі симптомів важливо негайно звернутися за медичною допомогою.
Лікар назвав 4 тривожні ознаки, які вказують на тромби у венах.
Набряк
Набряк, який зазвичай виникає в нозі, щиколотці або стопі, вважається однією з ознак тромбозу глибоких вен.
"Сам по собі цей симптом можна прийняти за щось інше, наприклад, укус комахи. Однак у поєднанні з іншими ознаками це може бути показником тромбозу глибоких вен", - пояснив лікар.
Біль та спазми у розширених венах
Набряк часто може супроводжуватися помітно роздутими венами, до яких важко доторкнутися.
"Окрім набряку, люди також можуть відчувати різкі болісні судоми в нозі. Зазвичай вони починаються в литці, а потім поширюються на решту ноги", - зазначив Омар.
Тепло або почервоніння
Тромбоз глибоких вен може спричинити відчуття тепла в ураженій ділянці, навколо місця, де знаходиться тромб.
"Це тепло помітно по різниці температур між ураженою ділянкою та навколишніми частинами тіла", - уточнив Абу-Бакр.
Зміна кольору шкіри
Уражена ділянка також може змінити свій звичний колір і стати блідою з червоним або синім відтінком.
"Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, особливо якщо у вас є фактори ризику тромбозу глибоких вен, важливо негайно звернутися до лікаря, щоб запобігти ускладненням", - радить венозний хірург.
Як знизити ризик утворення тромбів у венах
Лікар радить використовувати компресійні панчохи, щоб покращити кровообіг у ногах (особливо корисно, коли мова йде про далекі перельоти).
Також важливо бути фізично активним, щоб усунути фактори ризику тромбозу глибоких вен. Рухливість підтримуватиме здорову вагу, покращуватиме кровообіг й функцію легенів, а також зміцнюватиме м’язи.
Дотримуйтесь питного режиму, це зменшить ризик згущення крові. Уникайте тривалого сидіння або стояння (або ж робіть часті перерви, щоб розім’яти ноги).
"Важливо зазначити, що ці стратегії можуть бути ефективними не у всіх випадках, і деяким людям можуть знадобитися додаткові втручання - ліки або операція, щоб запобігти тромбозу", - наголосив лікар.
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