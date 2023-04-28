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4 тривожні ознаки, які вказують на появу тромбів у ногах

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П'ятниця 28 квітня 2023 21:07
4 тривожні ознаки, які вказують на появу тромбів у ногах Як вчасно розпізнати тромбоз (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Біль у ногах може бути не лише ознакою перевтоми, а сигналізувати про появу тромбів у венах. У жодному випадку не варто ігнорувати цей симптом, бо тромби можуть відірватися і через кровоносні шляхи потрапити в інші органи.

Про те, які 4 ознаки попереджають про тромбоз вен, пише Express.

Які ознаки вказують на появу тромбів

Венозний хірург Омар Абу-Бакр заявляє, що приблизно 50 % людей із тромбозом глибоких вен можуть взагалі не відчувати жодних симптомів. Тому іноді цю проблему називають "мовчазним" станом.

При появі симптомів важливо негайно звернутися за медичною допомогою.

Лікар назвав 4 тривожні ознаки, які вказують на тромби у венах.

Набряк

Набряк, який зазвичай виникає в нозі, щиколотці або стопі, вважається однією з ознак тромбозу глибоких вен.

"Сам по собі цей симптом можна прийняти за щось інше, наприклад, укус комахи. Однак у поєднанні з іншими ознаками це може бути показником тромбозу глибоких вен", - пояснив лікар.

Біль та спазми у розширених венах

Набряк часто може супроводжуватися помітно роздутими венами, до яких важко доторкнутися.

"Окрім набряку, люди також можуть відчувати різкі болісні судоми в нозі. Зазвичай вони починаються в литці, а потім поширюються на решту ноги", - зазначив Омар.

Тепло або почервоніння

Тромбоз глибоких вен може спричинити відчуття тепла в ураженій ділянці, навколо місця, де знаходиться тромб.

"Це тепло помітно по різниці температур між ураженою ділянкою та навколишніми частинами тіла", - уточнив Абу-Бакр.

Зміна кольору шкіри

Уражена ділянка також може змінити свій звичний колір і стати блідою з червоним або синім відтінком.

"Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, особливо якщо у вас є фактори ризику тромбозу глибоких вен, важливо негайно звернутися до лікаря, щоб запобігти ускладненням", - радить венозний хірург.

Як знизити ризик утворення тромбів у венах

Лікар радить використовувати компресійні панчохи, щоб покращити кровообіг у ногах (особливо корисно, коли мова йде про далекі перельоти).

Також важливо бути фізично активним, щоб усунути фактори ризику тромбозу глибоких вен. Рухливість підтримуватиме здорову вагу, покращуватиме кровообіг й функцію легенів, а також зміцнюватиме м’язи.

Дотримуйтесь питного режиму, це зменшить ризик згущення крові. Уникайте тривалого сидіння або стояння (або ж робіть часті перерви, щоб розім’яти ноги).

"Важливо зазначити, що ці стратегії можуть бути ефективними не у всіх випадках, і деяким людям можуть знадобитися додаткові втручання - ліки або операція, щоб запобігти тромбозу", - наголосив лікар.

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