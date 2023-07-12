Что делать, чтобы не отекали ноги летом: 5 базовых правил от врача

Отекание ног является частой проблемой у многих украинцев. Особенно от этого страдают люди, чьи профессии предполагают длительную работу стоя - парикмахеры, учителя, стоматологи, продавцы. Несколько действенных советов помогут избежать постоянного отекания ног и уменьшить чувство напряженности в них.

Как это можно сделать, рассказала флеболог и сосудистый хирург Лина Гриншпун в Instagram .

Как избежать отекания ног

Одной из общих мер, которые могут помочь избавиться от отеков ног, является уменьшение времени, проводимого в стоячем или сидячем состоянии.

Также следует придерживаться этих рекомендации:

регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде, йога и другие упражнения, способствующие улучшению кровообращения

ношение компрессионных гольфов или чулок, которые улучшают кровообращение и уменьшают отек

подъем ног на несколько минут каждый час

работа над уменьшением веса помогает минимизировать давление на вены и улучшить кровообращение

уменьшение употребления соли препятствует задержанию жидкости в организме, также сюда относится и большее употребление воды в течение дня

"Все эти рекомендации носят общий характер. Они не являются методами лечения. Отеки вен могут быть симптомом различных заболеваний, таких как варикозная болезнь, тромбофлебит, сердечно-сосудистые заболевания и другие. При регулярных отеках вен лучше обратиться на консультацию к врачу", - отмечает Гриншпун.

Регулярные физические упражнения способны улучшить кровообращение в ногах (фото: Freepik)

Что делать, если возникает боль в ногах

Часто, кроме отеков, люди жалуются на боли в ногах. Этот симптом не следует игнорировать, поскольку он может указывать на нарушения в организме.

"Знаю, что многие люди воспринимают боль в нижних конечностях, как временное явление и думают, что магический крем или гель поможет. Но боли в нижних конечностях могут быть признаком серьезных проблем", - говорит врач.

Она называет три основных заболевания: варикоз, тромбофлебит и острый тромбоз вен.

"Варикоз - болезнь, при которой вены расширяются и изменяют свою форму. Это может привести к болевому синдрому, особенно после длительного пребывания в одном положении или физической нагрузке", - отмечает Гриншпун.

Также она объясняет, что опасным является и тромбофлебит - заболевание, при котором в вене образуется тромб, который может препятствовать нормальному кровообращению и приводить к боли и отекам.

Не менее серьезным заболеванием является острый тромбоз вен, при котором в вене тоже образуется тромб, что может привести к остановке кровообращения и другим серьезным проблемам.

"Если вы чувствуете боль в ногах, особенно если она сопровождается другими симптомами, такими как отеки, изменение цвета кожи вокруг вен, чувствительность или теплота, то скорее обращайтесь к флебологу", - призывает врач.