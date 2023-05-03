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Ходити босоніж не так корисно, як ми думали: чому лікарі застерігають від цього

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Середа 03 травня 2023 17:01
Ходити босоніж не так корисно, як ми думали: чому лікарі застерігають від цього Чому вдома не можна ходити босоніж (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато хто звик ходити босоніж вдома, мовляв, так ноги відпочивають від взуття після важкого робочого дня й стопа розслабляється. Втім лікарі застерігають від такої звички, бо це може призвести до неприємних наслідків.

Про це розповіла подолог Оксана Луцай в Instagram.

Чому не можна ходити босоніж вдома

"По дослідженнях Американської асоціації охорони здоров'я виявлено, що найбільше травмуються дітки і дорослі саме босоніж. Тому в Америці заборонено ходити вдома босоніж", - каже лікар.

Луцай пояснює, що при такій ходьбі ступня часто вдаряється об тверду поверхню і в майбутньому може статися біда у вигляді п'яткової шпори.

"При ходінні по підлозі босоніж майже завжди удари припадають на п'ятки. Частіше це відбувається, коли ми ходимо по ламінаті або плитці, тому потрібно ходити в капцях", - наголошує подолог.

Якими повинні бути капці

"Капці не повинні бути плоскі, бо стопа має перекочуватися при ходьбі. В ідеалі це має бути ортопедичний шльопанець, у який вставляється індивідуальна устілка", - пояснює Луцай.

Ортопедичні устілки забезпечують адекватну підтримку будь-якій стопі, запобігаючи патологіям опорно-рухової системи. Їх навіть рекомендують носити повсякденно при активному способі життя та при роботі стоячи.

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