Що приготувати з квашеної капусти: три рецепти страв для всієї родини

Квашена капуста - це справжній скарб української кухні. З нею можна приготувати безліч смачних та ситних страв до обіду чи вечері.

Вареники з капустою

Вареники з капустою (скриншот / Домашні рецепти від Natalia Sus)

Для того, щоб приготувати вареники з квашеною капустою, потрібні такі інгредієнти:

квашена капуста - 600 г

цибуля - 1-2 шт.

борошно - 500-550 г

окріп - 300 мл

олія - 4-5 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

перець - до смаку

Як готувати вареники з капустою

Для того, щоб приготувати вареники з квашеною капустою, перекладіть капусту в каструлю, залийте водою та поставте посуд на вогонь. Накрийте каструлю кришкою та варіть капусту протягом 1-1,5 години, до розм'якшення. Посуд також слід накрити кришкою.

Це допоможе розм'якшити капусту, крім цього, позбутися зайвої солі та кислого присмаку. Злийте з капусти воду за допомогою сита. Капусту перекладіть на пательню та присмажте до випаровування рідини, а тоді додайте перець до смаку.

Для приготування тіста додайте в борошно сіль, влийте окріп та 3 ст. л. олії. Спершу замішайте тісто ложкою або лопаткою, а потім вимішайте руками. Загорніть тісто в харчову плівку та залиште на 15 хвилин.

Розкачайте тісто на тонкий пласт та виріжте з нього кружальця за допомогою склянки. Для зручності тісто можна розділити на декілька частин.

Викладіть на кожен шматочок тіста по 1 ч. л. капусти і заліпіть краї палянички. Відваріть вареники з капустою в підсоленій киплячій воді - після того, як вироби з тіста спливуть, їх треба готувати близько 1-2 хвилин.

Подавати вареники з капустою можна з цибулевою засмажкою. Для цього цибулину потрібно почистити, подрібнити ножем та обсмажити в решті олії до розм'якшення і гарного золотистого кольору.

Капусняк з реберцями

Капусняк з реберцями (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготування капусняку з реберцями потрібні ці продукти:

вода - 4 л

квашена капуста - 500 г

ребра - 1 кг

картопля - 500 г

пшоно - 100 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

сіль - 2 ч. л.

перець духмяний - 7 шт.

чорний перець горошком - 10 шт.

лавровий лист - 1 шт.

олія - для смаження

Як готувати капусняк з реберцями

Для приготування капусняку спочатку треба зварити бульйон. Для нього варто обирати м'ясисті ребра з прожилками сала. Реберця потрібно ретельно промити та розділити по одному.

Покладіть ребра в каструлю та залийте холодною водою. Після того, як рідина закипить, необхідно знімати піну від м'яса. Варити реберця потрібно на слабкому вогні, майже до готовності, протягом 2 годин.

Після першої години варіння воду з м'ясом необхідно підсолити. Почистьте і наріжте кубиками картоплю - її треба додати до майже готового м'яса.

Залийте пшоно окропом на 5-7 хвилин, після чого злийте воду і перекладіть крупу до каструлі з м'ясом та картоплею. Почистьте моркву та цибулю; цибулю подрібніть ножем, а моркву натріть на великій терці.

Спершу обсмажте в олії цибулю, а коли вона стане м'якою, додайте моркву. Присмажте інгредієнти до золотистого кольору, а тоді додайте квашену капусту. Обов'язково скуштуйте капусту - якщо вона занадто солона, її потрібно промити.

Перемішайте засмажку, накрийте пательню кришкою та тушкуйте овочі близько 10 хвилин. Коли картопля і пшоно будуть повністю готові, перекладіть готову засмажку до капусняку.

Перемішайте страву і варіть капусняк ще 10-15 хвилин. За бажанням можна додати дрібку солі, а за 5 хвилин до готовності страви - перець та лавровий лист.

Закарпатський сегединський гуляш

Закарпатський сегединський гуляш (скриншот / Закарпатська Господиня)

Щоб приготувати закарпатський гуляш з квашеною капустою, необхідні наступні продукти:

вода - пів склянки

квашена капуста - 1 кг

копчені ребра - 800 г

сметана - 300 мл

борошно - 1 ст. л.

цибуля - 1-2 шт.

сіль - до смаку

перець - до смаку

солодка паприка - 1 ч. л.

Як готувати закарпатський сегединський гуляш

Для приготування закарпатського гуляшу можна використовувати копчені ребра, копчений бекон або навіть домашню копчену ковбасу. Почистьте та наріжте на невеликі кубики цибулю, обсмажте її в олії до світлого золотистого кольору.

Коли цибуля обсмажиться та буде м'якою, додайте до неї копчені ребра. Всипте паприку, перемішайте інгредієнти та обсмажте продукти протягом декількох хвилин.

Влийте до пательні воду, накрийте посуд кришкою і тушкуйте продукти до готовності ребер, періодично перемішуючи продукти. Коли м'ясо на ребрах будемо м'яким, всипте в пательню квашену капусту. Якщо капуста занадто кисла, її варто попередньо промити та відтиснути від рідини.

Влийте в пательню трохи води та ще раз перемішайте інгредієнти. Накрийте пательню кришкою та тушкуйте гуляш до розм'якшення капусти і повної готовності м'яса.

Після цього додайте сіль та перець до смаку. Перемішайте сметану з борошном до однорідної консистенції та залийте сумішшю ребра з капустою.

Перемішайте страву та доведіть сметану до легкого кипіння на невеликому вогні. Після цього гуляш можна подавати до столу. Закарпатський гуляш з квашеною капустою можна їсти як окрему страву або подавати разом з кнедликами.