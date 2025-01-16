Что приготовить из квашеной капусты: три рецепта блюд для всей семьи

Квашеная капуста - это настоящее сокровище украинской кухни. С ней можно приготовить множество вкусных и сытных блюд к обеду или ужину.

Вареники с капустой

Вареники с капустой (скриншот / Домашні рецепти від Natalia Sus)

Для того, чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, нужны такие ингредиенты:

квашеная капуста - 600 г

лук - 1-2 шт.

мука - 500-550 г

кипяток - 300 мл

растительное масло - 4-5 ст. л.

соль - 1 ч. л.

перец - по вкусу

Как готовить вареники с капустой

Для того, чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, переложите капусту в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Накройте кастрюлю крышкой и варите капусту в течение 1-1,5 часа, до размягчения. Посуду также следует накрыть крышкой.

Это поможет размягчить капусту, кроме этого, избавиться от лишней соли и кислого привкуса. Слейте с капусты воду с помощью сита. Капусту переложите на сковороду и поджарьте до испарения жидкости, а затем добавьте перец по вкусу.

Для приготовления теста добавьте в муку соль, влейте кипяток и 3 ст. л. масла. Сначала замешайте тесто ложкой или лопаткой, а затем вымешайте руками. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте на 15 минут.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Для удобства тесто можно разделить на несколько частей.

Выложите на каждый кусочек теста по 1 ч. л. капусты и залепите края лепешки. Отварите вареники с капустой в подсоленной кипящей воде - после того, как изделия из теста всплывут, их надо готовить около 1-2 минут.

Подавать вареники с капустой можно с луковой зажаркой. Для этого луковицу нужно почистить, измельчить ножом и обжарить в оставшемся масле до размягчения и красивого золотистого цвета.

Капустняк с ребрышками

Капустняк с ребрышками (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для приготовления капустняка с ребрышками нужны эти продукты:

вода - 4 л

квашеная капуста - 500 г

ребра - 1 кг

картофель - 500 г

пшено - 100 г

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

соль - 2 ч. л.

перец душистый - 7 шт.

черный перец горошком - 10 шт.

лавровый лист - 1 шт.

растительное масло - для жарки

Как готовить капустняк с ребрышками

Для приготовления капустняка сначала надо сварить бульон. Для него следует выбирать мясистые ребра с прожилками сала. Ребрышки нужно тщательно промыть и разделить по одному.

Положите ребра в кастрюлю и залейте холодной водой. После того, как жидкость закипит, необходимо снимать пену от мяса. Варить ребрышки нужно на слабом огне, почти до готовности, в течение 2 часов.

После первого часа варки воду с мясом необходимо подсолить. Почистьте и нарежьте кубиками картофель - его надо добавить к почти готовому мясу.

Залейте пшено кипятком на 5-7 минут, после чего слейте воду и переложите крупу в кастрюлю с мясом и картофелем. Почистьте морковь и лук; лук измельчите ножом, а морковь натрите на крупной терке.

Сначала обжарьте в масле лук, а когда он станет мягким, добавьте морковь. Прижарьте ингредиенты до золотистого цвета, а затем добавьте квашеную капусту. Обязательно попробуйте капусту - если она слишком соленая, ее нужно промыть.

Перемешайте зажарку, накройте сковороду крышкой и тушите овощи около 10 минут. Когда картофель и пшено будут полностью готовы, переложите готовую зажарку к капустняку.

Перемешайте блюдо и варите капустняк еще 10-15 минут. По желанию можно добавить щепотку соли, а за 5 минут до готовности блюда - перец и лавровый лист.

Закарпатский сегединский гуляш

Закарпатский сегединский гуляш (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы приготовить закарпатский гуляш с квашеной капустой, необходимы следующие продукты:

вода - полстакана

квашеная капуста - 1 кг

копченые ребра - 800 г

сметана - 300 мл

мука - 1 ст. л.

лук - 1-2 шт.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сладкая паприка - 1 ч. л.

Как готовить закарпатский сегединский гуляш

Для приготовления закарпатского гуляша можно использовать копченые ребра, копченый бекон или даже домашнюю копченую колбасу. Почистьте и нарежьте на небольшие кубики лук, обжарьте его в масле до светлого золотистого цвета.

Когда лук обжарится и будет мягким, добавьте к нему копченые ребра. Всыпьте паприку, перемешайте ингредиенты и обжарьте продукты в течение нескольких минут.

Влейте в сковороду воду, накройте посуду крышкой и тушите продукты до готовности ребер, периодически перемешивая продукты. Когда мясо на ребрах будем мягким, всыпьте в сковороду квашеную капусту. Если капуста слишком кислая, ее стоит предварительно промыть и отжать от жидкости.

Влейте в сковороду немного воды и еще раз перемешайте ингредиенты. Накройте сковороду крышкой и тушите гуляш до размягчения капусты и полной готовности мяса.

После этого добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте сметану с мукой до однородной консистенции и залейте смесью ребра с капустой.

Перемешайте блюдо и доведите сметану до легкого кипения на небольшом огне. После этого гуляш можно подавать к столу. Закарпатский гуляш с квашеной капустой можно есть как отдельное блюдо или подавать вместе с кнедликами.