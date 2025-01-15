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Рідні будуть в захваті: рецепт печені з картоплею як в ресторані

Середа 15 січня 2025 17:30
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Рідні будуть в захваті: рецепт печені з картоплею як в ресторані Як готувати печеню в горщиках (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Печеня - поширена м'ясна страва української кухні, яка отримала свою назву завдяки способу приготування. Зазвичай м'ясо готували окремо, однак існує рецепт запеченого м'яса з картоплею в горщиках.

Про те, як готувати печеню з соусом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт "Господинька".

Що потрібно для печені з соусом

Для того, щоб приготувати цю ситну запечену страву з простих інгредієнтів, необхідні такі продукти:

  • свиняча шия - 800 г
  • печериці - 300 г
  • картопля - 800 г
  • цибуля - 1 шт.
  • сир - 50 г
  • олія - 50 г
  • вода - 2 склянки
  • аджика - 3 ч. л.
  • сметана - 150 г
  • спеції до м'яса - 1 ч. л.
  • цукор - 1 ч. л.
  • сіль - 1,5 ч. л.
  • перець - до смаку

Як готувати печеню в горщиках

Для того, щоб приготувати печеню, спершу свинячу шийку потрібно нарізати на невеликі шматочки та обсмажити на пательні до напівготовності.

Необхідно постійно перемішувати м'ясо для рівномірного обсмаження. Також всипте спеції для м'яса, сіль та перець.

В іншій пательні розігрійте олію. Почистьте картоплю, наріжте її на кубики такого ж розміру, як м'ясо та обсмажте до золотистої скоринки. Коли м'ясо та картопля будуть обсмажені, перекладіть їх у велику миску для змішування.

Помийте та наріжте на скибки печериці, а цибулю почистьте і подрібніть ножем. Обсмажте гриби з цибулею до зарум'янення на вільній пательні.

Рідні будуть в захваті: рецепт печені з картоплею як в ресторані

    Печеня за способом приготування подібна до рагу (ілюстративне фото: Freepik)

    Перекладіть цибулю з грибами до картоплі з м'ясом і перемішайте всі продукти. Розкладіть майбутню печеню по невеликих керамічних формах або горщиках для випікання.

    Для приготування соусу, яким поливають печеню, змішайте сметану з аджикою та водою, додавши цукор, а також сіль та перець до смаку. Залийте соусом розкладені по горщиках або формах продукти. Накрийте посуд кришками або фольгою.

    Розігрійте духовку до 220 градусів та запікайте печеню протягом 30 хвилин. Тим часом натріть сир на великій чи малій тертці.

    Присипте запечену страву сиром та поставте в духовку ще на 15 хвилин. Цього разу накривати кришками горщики з печенею не потрібно. Дістаньте печеню з духовки, за бажанням присипте подрібненою зеленню - і страву можна подавати до столу.

    Раніше ми писали про те, як готувати ризото з куркою та грибами.

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