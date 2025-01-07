Для швидкого обіду чи вечері: три найпростіші рецепти супу з крупами

Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон смачними і корисними супами, найпростіший спосіб - додати до страви крупи. Цей інгредієнт містить багато вітамінів і мінералів, які необхідні для здоров'я організму, а готувати ці супи доволі легко.

Суп з гречкою і курятиною

Для того, щоб приготувати цю першу страву, необхідні такі інгредієнти:

вода - 2,5 л

курячі гомілки - 2-3 шт.

морква - 1 шт.

картопля (середнього розміру) - 2 шт.

цибуля - 1 шт.

гречка - 80 г

олія - 15 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

приправа до супу - до смаку

Як готувати суп з гречкою і курятиною

Для того, щоб приготувати легкий суп з гречкою, спершу потрібно зварити бульйон. Промийте гомілки та зріжте з них шкірку та плівку. Картоплю почистьте та наріжте на кубики.

Покладіть гомілки з картоплею в каструлю, залийте водою та поставте посуд на вогонь. Обов'язково знімайте піну, яка з'явиться при кипінні.

Почистьте цибулю і моркву, цибулю наріжте на кубики, а моркву натріть на тертці. Обсмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, після чого додайте моркву. Підсоліть та поперчіть овочі, перемішайте засмажку. Тушкуйте інгредієнти під кришкою ще протягом 5 хвилин.

Дістаньте відварені гомілки з супу, зріжте з них м'ясо та додайте його до бульйону з картоплею. Промийте гречку, перекладіть її в бульйон разом з засмажкою.

Варіть суп з гречкою протягом 15-18 хвилин, після чого додайте спеції та залиште страву настоюватись протягом 15 хвилин. За бажанням перед подачею суп з гречкою можна прикрасити подрібненою зеленню.

Суп з перловою крупою та грибами

Щоб приготувати суп з перловою крупою та грибами, потрібні ці інгредієнти:

вода - 2,12 л

яловичі кістки - 200 г

сушені білі гриби - 20 г

крупа перлова - 60 г

морква - 1 шт.

картопля - 4 шт.

цибуля - 1 шт.

оливкова олія - 20 мл

сіль - до смаку

перець - до смаку

лавровий лист - 1 шт.

зелень - до смаку

Як готувати суп з перловою крупою та грибами

Замість м'яса в цьому супі використовуються гриби. Їх потрібно замочити в холодній воді на 30 хвилин.

Проте для наваристого бульйону необхідно проварити яловичі кістки, заливши їх 2 л холодної води. Доведіть бульйон до кипіння, після чого зменште вогонь.

Почистьте цибулю і моркву та покладіть їх в каструлю, не нарізаючи. Також додайте гриби та варіть суп протягом 30 хвилин.

Промийте в окремій каструльці перлову крупу, залийте її 120 мл води і проваріть протягом 15 хвилин. Тим часом почистьте картоплю та наріжте її на кубики.

Дістаньте з бульйону гриби та овочі, цибулю відкладіть, а решту наріжте на невеликі шматочки. Процідіть бульйон, доведіть його до кипіння, а тоді всипте картоплю. Варіть суп протягом 15 хвилин, а потім додайте перловку, нарізані гриби та моркву.

Додайте сіль, перець і лавровий лист і проваріть суп з грибами та перловою крупою ще 12-15 хвилин. Після цього розлийте страву по тарілках і посипте подрібненою зеленню.

Суп з рисом і курятиною

Для приготування супу з рисом і курятиною, знадобляться наступні продукти:

курячі стегна - 2 шт.

вода - 3-4 л

картопля (середнього розміру) - 3 шт.

рис - 50-70 г

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

олія соняшникова - 1-2 ст. л.

сіль - до смаку

карі - 1 ч. л.

перець - 0,5 ч. л.

паприка - 0,5 ч. л.

лавровий лист - 1 шт.

чорний перець горошком - 2-3 шт.

Як готувати суп з рисом і курятиною

Щоб приготувати класичний суп з рисом, залийте курячі стегна 1-2 л води та доведіть до кипіння. Проваріть м'ясо протягом 5 хвилин, а тоді злийте перший бульйон.

Залийте стегна 2 л чистої води, додайте чорний перець горошком та лавровий лист. Варіть курятину приблизно 20-25 хвилин, до повної готовності.

Почистьте і наріжте на кубики картоплю. Рис ретельно промийте. Витягніть з бульйону м'ясо, перець і лавровий лист, а натомість вкиньте картоплю і рис.

Варіть рис з картоплею близько 15-20 хвилин. Тим часом можна приготувати засмажку: для цього почистьте цибулю і моркву. Моркву слід натерти, а цибулю - подрібнити ножем.

Спершу обсмажте в розігрітій олії цибулю, потім додайте моркву та спеції. Наріжте на кубики м'ясо з курячих стегон та вкиньте його у суп з рисом, додавши засмажку. Перемішайте страву, спробуйте її на смак та проваріть ще декілька хвилин для змішування ароматів.