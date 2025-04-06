Що приготувати дітям на Великдень: смачні та корисні рецепти без зайвого цукру

На Великдень хочеться пригостити дітей чимось особливим - але при цьому не перетворювати свято на цукровий вибух. Якщо ви шукаєте корисні й смачні рецепти для маленьких гурманів - ця добірка саме для вас.
Що приготувати дітям на Великдень без цукру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Інгредієнти:
Приготування:
Змішайте банан, яйця, олію - збийте.
Додайте моркву, сухі інгредієнти, спеції.
Розкладіть у формочки.
Випікайте 20 хвилин при 180 градусах
Інгредієнти:
Приготування:
Перетріть сир, додайте мед, масло, ваніль.
Додайте сухофрукти, перемішайте.
Викладіть у форму (вистелену марлею), накрийте, поставте в холодильник на 8 годин.
Перед подачею прикрасьте фруктами.
Інгредієнти:
Приготування:
Розімніть банан, додайте вівсянку й сухофрукти.
Сформуйте печиво (можна руками або ложкою).
Випікайте 15 хвилин при 180 градусах.
Порада: якщо тісто дуже рідке - додайте ще трохи вівсянки, якщо сухе - ложку йогурту.
Інгредієнти:
Приготування:
Замочіть желатин у 100 мл соку, дайте набрякнути.
Нагрійте решту соку, додайте желатин і розмішайте (не кип’ятити).
Розлийте по формах, поставте в холодильник на 2-3 години.
Можна комбінувати шари різних соків для барвистого ефекту.
Інгредієнти:
Приготування:
Наріжте всі інгредієнти кубиками.
Змішайте з йогуртом.
Сформуйте у вигляді "гніздечка"- можна посипати тертим яйцем зверху або оформити як курчатко.
@_dianadomovich Желейки - 200 мл улюбленого соку - 1 ст л желатину До соку всипати желатин перемішати та відправити на вогонь до повного розчинення ( не кипятити ) Розлити по формочках і відправити у холодне місце або холодильник до повного застигання . #рекомендації #рекомендаціїукраїна #рецепт #готую #їжа #желейки #рецептиукраїнською #готуємовдома #десерт оригінальний звук - Діана Домович
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Під час написання матеріалу використані джерела: Healthy Little Foodies, Wholesome Child, Baby Foode, відео від кулінарних блогерів на YouTube