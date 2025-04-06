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Що приготувати дітям на Великдень: смачні та корисні рецепти без зайвого цукру

Які 5 простих страв без цукру можна приготувати для дітей на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На Великдень хочеться пригостити дітей чимось особливим - але при цьому не перетворювати свято на цукровий вибух. Якщо ви шукаєте корисні й смачні рецепти для маленьких гурманів - ця добірка саме для вас.

Що приготувати дітям на Великдень без цукру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Морквяні мафіни без цукру

Інгредієнти:

  • 1 склянка тертої моркви
  • 1 стиглий банан
  • 2 яйця
  • 1/3 склянки олії (або грецького йогурту)
  • 1 ч. ложка розпушувача
  • 1 склянка борошна (можна половину замінити вівсяним)
  • Кориця, ваніль - за бажанням

Приготування:

Змішайте банан, яйця, олію - збийте.

Додайте моркву, сухі інгредієнти, спеції.

Розкладіть у формочки.

Випікайте 20 хвилин при 180 градусах

Сирна паска з медом (без випікання)

Інгредієнти:

  • 500 г кисломолочного сиру (перетертого)
  • 2-3 ст. ложки меду
  • 50 г родзинок або кураги (замочити й дрібно порізати)
  • 50 г вершкового масла (розм’якшеного)
  • 1 ч. ложка ванільного екстракту
  • Трохи цедри лимона - за бажанням

Приготування:

Перетріть сир, додайте мед, масло, ваніль.

Додайте сухофрукти, перемішайте.

Викладіть у форму (вистелену марлею), накрийте, поставте в холодильник на 8 годин.

Перед подачею прикрасьте фруктами.

Вівсяне печиво з бананом

Інгредієнти:

  • 1 банан
  • 1 склянка вівсяних пластівців
  • 1/3 склянки родзинок або кураги
  • Кориця - за бажанням

Приготування:

Розімніть банан, додайте вівсянку й сухофрукти.

Сформуйте печиво (можна руками або ложкою).

Випікайте 15 хвилин при 180 градусах.

Порада: якщо тісто дуже рідке - додайте ще трохи вівсянки, якщо сухе - ложку йогурту.

Желейні яйця з соку (натуральний десерт)

Інгредієнти:

  • 400 мл натурального соку (апельсиновий, яблучний або ягідний)
  • 2 ст. ложки желатину
  • Силіконові формочки у формі яєць чи квіточок

Приготування:

Замочіть желатин у 100 мл соку, дайте набрякнути.

Нагрійте решту соку, додайте желатин і розмішайте (не кип’ятити).

Розлийте по формах, поставте в холодильник на 2-3 години.

Можна комбінувати шари різних соків для барвистого ефекту.

Великодній салат для дітей (з йогуртовою заправкою)

Інгредієнти:

  • 1 відварене яйце
  • 100 г курячого філе (вареного або запеченого)
  • 1/2 огірка
  • 1 ст. ложки натурального йогурту
  • Щіпка солі (за бажанням)
  • Листя салату для подачі

Приготування:

Наріжте всі інгредієнти кубиками.

Змішайте з йогуртом.

Сформуйте у вигляді "гніздечка"- можна посипати тертим яйцем зверху або оформити як курчатко.

@_dianadomovich Желейки - 200 мл улюбленого соку - 1 ст л желатину До соку всипати желатин перемішати та відправити на вогонь до повного розчинення ( не кипятити ) Розлити по формочках і відправити у холодне місце або холодильник до повного застигання . #рекомендації #рекомендаціїукраїна #рецепт #готую #їжа #желейки #рецептиукраїнською #готуємовдома #десерт оригінальний звук - Діана Домович

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Під час написання матеріалу використані джерела: Healthy Little Foodies, Wholesome Child, Baby Foode, відео від кулінарних блогерів на YouTube

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