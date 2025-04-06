Що приготувати дітям на Великдень: смачні та корисні рецепти без зайвого цукру

Морквяні мафіни без цукру

Інгредієнти:

1 склянка тертої моркви

1 стиглий банан

2 яйця

1/3 склянки олії (або грецького йогурту)

1 ч. ложка розпушувача

1 склянка борошна (можна половину замінити вівсяним)

Кориця, ваніль - за бажанням

Приготування:

Змішайте банан, яйця, олію - збийте.

Додайте моркву, сухі інгредієнти, спеції.

Розкладіть у формочки.

Випікайте 20 хвилин при 180 градусах

Сирна паска з медом (без випікання)

Інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру (перетертого)

2-3 ст. ложки меду

50 г родзинок або кураги (замочити й дрібно порізати)

50 г вершкового масла (розм’якшеного)

1 ч. ложка ванільного екстракту

Трохи цедри лимона - за бажанням

Приготування:

Перетріть сир, додайте мед, масло, ваніль.

Додайте сухофрукти, перемішайте.

Викладіть у форму (вистелену марлею), накрийте, поставте в холодильник на 8 годин.

Перед подачею прикрасьте фруктами.

Вівсяне печиво з бананом

Інгредієнти:

1 банан

1 склянка вівсяних пластівців

1/3 склянки родзинок або кураги

Кориця - за бажанням

Приготування:

Розімніть банан, додайте вівсянку й сухофрукти.

Сформуйте печиво (можна руками або ложкою).

Випікайте 15 хвилин при 180 градусах.

Порада: якщо тісто дуже рідке - додайте ще трохи вівсянки, якщо сухе - ложку йогурту.

Желейні яйця з соку (натуральний десерт)

Інгредієнти:

400 мл натурального соку (апельсиновий, яблучний або ягідний)

2 ст. ложки желатину

Силіконові формочки у формі яєць чи квіточок

Приготування:

Замочіть желатин у 100 мл соку, дайте набрякнути.

Нагрійте решту соку, додайте желатин і розмішайте (не кип’ятити).

Розлийте по формах, поставте в холодильник на 2-3 години.

Можна комбінувати шари різних соків для барвистого ефекту.

Великодній салат для дітей (з йогуртовою заправкою)

Інгредієнти:

1 відварене яйце

100 г курячого філе (вареного або запеченого)

1/2 огірка

1 ст. ложки натурального йогурту

Щіпка солі (за бажанням)

Листя салату для подачі

Приготування:

Наріжте всі інгредієнти кубиками.

Змішайте з йогуртом.

Сформуйте у вигляді "гніздечка"- можна посипати тертим яйцем зверху або оформити як курчатко.